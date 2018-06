Die Hoffnung der Bewohner in und um Aufkirch war groß, dass mit der Freigabe des ersten Teilstücks der neuen B 31 zwischen Tierheimkreuzung und Abigknoten zumindest ein Teil des Umleitungsverkehrs verschwindet.

Überlingen-Aufkirch wartet auf den Tag, an dem die alte B 31 spürbar vom Verkehr entlastet und nicht mehr tausende Lkw über die Serpentinen durch die Siedlung fahren. | Bild: Hilser, Stefan

Lastwagen-Kolonnen quälen sich Serpentine hinauf

Doch nach wie vor quälen sich die Lastwagen-Kolonnen die steile Serpentine hinauf und donnern hinunter. "Wir haben das jetzt lange ausgehalten", sagt Rainer Ott, der unterhalb des exponierten Weilers wohnt. Er kritisiert, dass der Schwerlastverkehr nach wie vor in beiden Richtungen über Aufkirch geleitet wird: "Nun könnte man doch zumindest eine teilweise Entlastung erreichen."

Verkehrsführung über provisorische Fahrbahn

Unterdessen ist am Burgberg die neue Verkehrsführung über die provisorische Fahrbahn an den Kleingärten eingerichtet worden und der Umbau der Anschlüsse kommt allmählich in Gang. Größere Erdbewegungen sind dafür erforderlich. Gerade deshalb haben die Straßenbauer die bisherige Wegweisung für den Schwerlastverkehr beibehalten, wie Pressesprecher Dirk Abel vom Regierungspräsidium Tübingen erklärt.

Die Beschilderung an der Tierheimkreuzung. | Bild: Hanspeter Walter Journalist-Texte-Bilder

Nach vielen Jahren der Geduld habe sich aufgrund des anhaltenden Lastwagenverkehrs ein gewisser Druck bei den Anwohnern in und um Aufkirch aufgebaut, formuliert Rainer Ott moderat. Ein erstes Gespräch mit Vertretern des Straßenbauamts habe es in dieser Woche schon gegeben. "Das verlief in einer guten Atmosphäre und war sehr sachlich", ist Ott schon mal zufrieden. Allerdings hätten die Mitarbeiter des Regierungspräsidiums zu verstehen gegeben, dass sie im Moment keine Alternative sehen. "Doch wir wollen eine bessere Lösung haben", sagt Ott und ist selbst überzeugt davon, dass es Alternativen gibt, die für den Verkehrsfluss genauso gut sind und Aufkirch deutlich entlasten könnten.

Vorschlag der Anwohner

"Ich habe einen konstruktiven Vorschlag gemacht", sagt ein weiterer Nachbar. Aus seiner Sicht wäre viel gewonnen, wenn man die Lastwagen in West-Ost-Richtung auf den neuen Straßenabschnitt leiten würde. Die müssten dann die ansteigende Anschlusskurve unter der aktuellen B-31-Brücke nehmen und sich in Richtung Lindau einfädeln. Um hier keinen großen Rückstau zu produzieren, sollte der Anschluss aus der Sicht des Anwohners dann Vorfahrt haben. "Auf der alten Trasse wäre dann ja viel weniger Verkehr", erklärt er. "Ich bin gespannt, wie die Polizei darauf reagiert," sagt der Anwohner.

Nacht für Nacht von Lastwagen aus dem Schlaf gerissen

"Wir wollen hier keinen Druck aufbauen und gegen die Behörden polemisieren", betont der Aufkircher explizit. Doch der Schwerlastverkehr beeinträchtige allmählich die Gesundheit, wenn man Nacht für Nacht von den Lastwagen aus dem Schlaf gerissen werde. Insbesondere, wenn sie über die marode Brücke donnerten. "Man steht morgens um 4 Uhr schon senkrecht im Bett", sagt auch Rainer Ott. Noch haben die Aufkircher die Hoffnung nicht ganz aufgegeben. Ott erklärt: "Voraussichtlich in der kommenden Woche soll noch einmal ein Gespräch mit uns stattfinden, an dem neben dem Regierungspräsidium auch Vertreter der Polizei und der Stadt beteiligt werden sollen."

Der Baustellenbereich beim Burgberg. | Bild: Hilser, Stefan

Dies bestätigte auf Anfrage auch Pressesprecher Dirk Abel von der Tübinger Behörde. "Wir sind guten Willens, dass die Bürger hier nicht ohne Not über Gebühr belastet werden", betont er. Deshalb werde man tatsächlich noch einmal ein Treffen mit Polizei und Verkehrsbehörde anberaumen. "Das Gespräch wird allerdings ergebnisoffen sein", erklärt Abel. Es könne sein, dass "wir am Ende zu dem Ergebnis kommen, die Umleitung muss so bleiben. Es kann sein, dass wir eine andere Lösung für möglich halten." Man werde das Für und Wider sorgfältig abwägen. "Die anschließende Entscheidung müssen wir als Behörde vertreten."

Mehrbelastung an anderer Stelle

Insbesondere der Baustellenverkehr am aktuellen Brennpunkt sei der Grund für die derzeitige Lösung gewesen, sagt der Pressesprecher des Regierungspräsidiums in Tübingen und fügt hinzu. Doch was an einer Stelle entlaste, sorge an anderer Stelle für Mehrbelastungen.

Streckenabschnitt Seit 1994 endete die B 31-neu an der früheren Tierheimkreuzung und der Schwerlastverkehr wurde über die Serpentine unmittelbar an Aufkirch vorbei hinunter auf die alte B 31 geleitet. In entgegengesetzter Richtung nutzten viele Lastwagen noch die Kreisstraße 7786, den sogenannten Längenfeldweg am Andelshofer Weiher. Mit dem Weiterbau an der B 31 musste der gesamte Verkehr seit zweieinhalb Jahren über die B 31-alt an Aufkirch vorbei geleitet werden. Die Freigabe des ersten Teilstücks am 7. Juni weckte dort die Hoffnung, dass auch ein Teil des umfangreichen Schwerlastverkehrs auf den neuen Straßenabschnitt geleitet wird. Ob dies entgegen der bisherigen Intention der Straßenbauer ermöglicht werden soll, wird sich in der kommenden Woche bei einem Gespräch zwischen Vertretern des Regierungspräsidiums, der Polizei und der Stadt Überlingen klären, an dem auch einige Anwohner teilnehmen werden. (hpw)

