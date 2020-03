von Erwin Niederer

Die zweite Runde der Gedächtnisausstellung zum 70-jährigen Bestehen des Internationalen Bodensee Clubs (IBC) startete am Sonntag. Mehr als 30 Arbeiten verstorbener Künstler sind bis 29. März in der Galerie Gunzoburg zu sehen. Kornelius Otto, Präsident des IBC Überlingen, würdigte bei der Vernissage die Arbeit des IBC in den vergangenen 70 Jahren.

Über den Künstlerclub Während es Künstler heutzutage in große Metropolen zieht, war die Bodenseeregion in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg Sammelbecken und Rückzugsort für Freigeister aus allen kreativen Sparten. Nach einem Aufruf im Jahr 1948 wurde 1950 der Bodenseeclub offiziell aus der Taufe gehoben – eine aktive, kommunikative Gemeinschaft aus Schriftstellern, Malern, Grafikern, Musikern und Theaterleuten. Später wurde der Club international durch Gruppen aus Österreich und der Schweiz. Aktiv sind heute noch die Clubs in Überlingen und Konstanz. Die aktuelle Ausstellung „Der Aufbruch – 70 Jahre IBC“ in der Galerie Gunzoburg ist bis zum 29. März geöffnet.

Im ersten Durchgang der Gedächtnisausstellung im Februar wurden vor allem Werke von Künstler aus den Gründerjahren (1950 bis 1970) gezeigt. Zu sehen waren bekannte Namen, die mit ihren Arbeiten den Grundstein für die Qualität und den Ruf des IBC gelegt haben.

Otto zeigte sich überrascht, auf welche Fülle hochkarätiger Arbeiten er beim Zusammentragen der Kunstwerke gestoßen sei. Die meisten Stücke kommen aus privaten und öffentlichen Sammlungen sowie aus Nachlässen.

Dieses Gemälde malte Horst Kalbhenn. | Bild: Erwin Niederer

Die nun eröffnete Ausstellung zeigt Künstler ab den 1970er-Jahren. Otto betont, dass es eine Besonderheit des IBC sei, eine bis heute aktive Künstlergemeinschaft zu repräsentieren, deren Spur ohne Unterbrechung bis zurück in die Nachkriegsjahre reiche.

„Häuserzeile“ (1958) von Gerhard Elsner. | Bild: Erwin Niederer

Bewusst würden im zweiten Durchgang der Ausstellung einige Künstler mit weiteren Arbeiten wiederholt gezeigt, da sie seit der Gründungsphase eine lange Zeit prägend im IBC tätig waren. Dazu gehören Bettina Encke von Armin, Barbara Michel Jägerhuber, André Ficus und Ilse Fark.

André Ficus malte 1996 „St. Moritz im Winter“. | Bild: Erwin Niederer

Es sei dem IBC nochmals gelungen, Arbeiten der international bekannten Goldschmiedin Ebbe Weiss-Weingart aus Salem zu zeigen: ein wunderbares Relief aus dem Jahr 1975 sowie eine Reihe von Entwurfszeichnungen. Otto bedauere es, dass es ihm nicht gelungen war, die Künstlerin noch vor ihrem Tod Ende 2019 zu treffen.

Ein Relief der Goldschmiedin Ebbe Weiss-Weingart aus dem Jahr 1975. | Bild: Erwin Niederer

Sichtlich stolz zeigte sich der Präsident des IBC Überlingen über die Dichte an bedeutenden Arbeiten von zahlreichen über den Bodenseeraum hinaus bekannten Künstlern wie Horst Kalbhenn, Meret Eicheler oder André Ficus.

Ein Bild von Meret Eicheler. | Bild: Erwin Niederer

Nicht umsonst sei bereits die erste Runde der Ausstellung auf großes Interesse gestoßen. Teilweise von weit her seien die Besucher gekommen. Bemerkenswert für die Entwicklung des IBC fand Otto auch, dass die Künstlergemeinschaft in der gesamten Laufzeit keinen stilprägenden, vereinheitlichenden Einfluss auf die einzelnen Mitglieder gehabt habe.

Hermann Vogt malte das Bild „Bahnübergang in Salem im Winter“. | Bild: Erwin Niederer

Derzeit umfasst die Sektion Überlingen 99 Bildende Künstler aus allen Sparten, auch eine kleine Gruppe Musiker gehört dazu. Mit seinen Ausstellungen wirkt der IBC kulturell befruchtend auf die Region, wenn auch, wie Kornelius Otto betonte, Interesse und Begeisterung für zeitgenössische Kunst hierzulande durchaus ausbaufähig seien. Musikalisch begleitet wurde die Vernissage von Ulrike Hethey (Gesang und Klangbrett) und Thomas Zimmermann (am Bandoneon).