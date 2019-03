Überlingen vor 56 Minuten

Aufbau der neuen gläsernen Kellerwerft: Kein Balken liegt mehr auf dem alten

Die Rekonstruktion der alten Werft am Bodensee ist derzeit in vollem Gange. Doch nach Abriss auch des letzten Gebäudeteiles steht nun fest: Von den alten Hölzern ist keines mehr verwendbar. War das nicht von vorne herein absehbar?