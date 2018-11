von Eva-Maria Bast

Die Wissmanns, die kennt man in Überlingen: Erst waren Andreas und Yasmin Wissmann, damals noch Maaß, in der Jungen Union sehr aktiv, dann haben sie geheiratet, ein Sohn wurde geboren, eine Tochter, schließlich wurde Andreas Wissmann im Jahr 2014 Gemeinderat. Die Wissmanns, die sah man überall, ob Gassenfest, Markt am Samstag oder beim Kaffeetrinken in der Greth. Und dann, im März 2017, zogen sie um, flogen über den großen Teich. Andreas Wissmann (36), Jurist bei ZF, bekam die Aufgabe, in den USA bei der Integration eines zu der Zeit jüngst erworbenen Unternehmens zu unterstützen und ein Team mit Mitarbeitern aus Amerika und Deutschland zu leiten.

Familie Wissmann am Strand des Lake Michigan. | Bild: Privat

Inzwischen ist die junge Familie ganz in Michigan angekommen. Sohn Jonas besucht die erste Klasse und spricht Englisch wie ein Amerikaner. "Die meisten denken, er wurde hier geboren", sagt Andreas Wissmann. Töchterchen Lydia kommt nächstes Jahr in die Preschool, die einem deutschen Kindergarten entspricht. Die Wissmanns wohnen in einem riesigen Haus in einer schönen, von Parks umgebenen Anlage mit Swimmingpool. Sie sagen: "Hier ist unser Zuhause. Aber: Überlingen bleibt unsere Heimat."

Der Alltag unterscheidet sich nicht wesentlich

Der Alltag unterscheide sich nicht wesentlich von dem in Überlingen – er geht ins Büro, sie kümmert sich um die Kinder, an den Wochenenden und Abenden unternimmt die Familie viel: "Wir machen Sport, gehen schwimmen, machen Ausflüge. Michigan bietet einem sehr viel, vor allem viel Natur. Da wir im Einzugsgebiet von Detroit leben, gibt es hier aber auch viel kulturelles Angebot. Wir haben Jahresmitgliedschaften in diversen Kindermuseen und im Zoo. Kanada ist auch nur ein paar Minuten entfernt, also fahren wir auch hin und wieder rüber und machen Ausflüge dort", schildert Yasmin Wissmann das abwechslungsreiche Leben.

In Überlingen kennt man die Wissmanns als gesellige Leute – und das ist auch in Amerika nicht anders: "Wir treffen uns häufig mit den vielen Freunden, die wir mittlerweile haben, teilweise locals, teilweise expats. Die meisten haben ebenfalls Kinder. Wir sind auch Mitglieder in einem Verein bestehend aus deutsch-amerikanischen Familien. Einmal die Woche treffen wir uns, die Kinder spielen und die Erwachsenen tauschen sich aus", sagt Yasmin Wissmann. Vieles sei ganz ähnlich wie in Deutschland, manches hingegen ganz anders.

Andere Dimensionen in Amerika

Die Dimensionen zum Beispiel: Auffallend ist für das deutsche Ehepaar, dass in Amerika alles größer ist als im beschaulichen Überlingen: Ihr Haus, sagen sie augenzwinkernd, würde man in Deutschland allein von der Fläche her vermutlich als Mehrfamilienhaus bezeichnen, auch Straßen, Autos, Parkplätze und Malls seien viel größer. Anders als in Überlingen könne man aber so gut wie nichts zu Fuß erreichen und das schränke doch etwas ein, ÖPNV sei ein Fremdwort. "Wir haben uns schon, was das Autofahren angeht, sehr umgestellt. In Deutschland wären wir eher nicht mal eben eineinhalb Stunden irgendwo hin- und danach wieder zurückgefahren. Heute ist das eher normal", sagt Andreas Wissmann.

Menschen in der Michigan-Gegend seien extrem freundlich

Das ist der große Unterschied. Die große Ähnlichkeit: Die Überlinger gelten ja als sehr freundlich – wenn sie einen kennen und mögen. Und da mussten die Wissmanns in Amerika keine Abstriche machen: Gerade in der Michigan-Gegend seien die Menschen extrem freundlich, hat Yasmin Wissmann festgestellt. "Es vergeht praktisch kein Tag, an dem uns nicht irgendein Fremder beim Vorbeigehen ein Kompliment macht. Gerade gegenüber einer Frau mit Kindern sind die Leute unfassbar aufmerksam. Fast immer kommt jemand herbeigeeilt, um einem die Tür aufzuhalten, oder bietet einem Hilfe an, wenn man mit dem Kinderwagen unterwegs ist."

Badisch-Schwäbische Küche sucht man in Amerika vergeblich

Und die Sehnsucht nach Überlingen? Andreas Wissmann ist etwa fünf Mal im Jahr vor Ort – beruflich – zwei Mal kommt dann auch die Familie mit. Insofern halte sich das Heimweh in Grenzen. "Aber es gibt natürlich immer wieder Dinge, die man vermisst", sagt er, Freunde und Familie freilich, aber auch simple Dinge wie Essen: frischgebackenes Brot mit Kruste, Leberkäse, Lyoner und Schwarzwurst sowie die Badisch-Schwäbische Küche suche man in Amerika vergeblich.

Andreas Wissmann: "Wir kommen sicher wieder"

Wenn die Wissmanns dann zu Besuch in Überlingen sind, sehen sie die Stadt mit anderen Augen: "Wir genießen dann die Dinge, die man eher als selbstverständlich hinnimmt, wenn man dort wohnt, zum Beispiel die tolle Altstadt und die herrliche Natur mit See und Bergblick", sagt Andreas Wissmann und ergänzt schmunzelnd: "Und die Fastnacht haben wir letztes Jahr sehr vermisst." Doch die junge Familie wird noch manche Fastnacht in Überlingen erleben. "Wir kommen sicher wieder, wir sind hier nur für drei Jahre", sagt der Überlinger. Da kann man nur sagen – närrisch und auch allgemein: Juhu.

