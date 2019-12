Wer‘s noch nicht vor die eigene Haustüre schaffte, sollte sich sputen. Denn der Sonntag überzeugt mit einer spektakulären Bergsicht. Wegen der niedrig stehenden Sonne in Verbindung mit einer Föhnwetterlage sind die Berge gut erkennbar und leuchten silberfarben. Mit dem Föhn ist allerdings auch warme Luft verbunden, nach weißer Weihnacht sieht das derzeit noch nicht aus.

Video: Stef Manzini

Die Temperaturschwankungen sorgen natürlich auch für reichlich Bewegung in der Atmosphäre. Am Samstag drückte sich dies in einem heftigen Sturm aus. Von größeren Schäden ist bislang nichts bekannt, doch hatte mancher Marktbeschicker auf dem Überlinger Wochenmarkt am Samstag seine liebe Not, seine Schirme am Boden zu halten. Selbst die Möwen an der Uferpromenade wirkten wie ein Spielball der Naturkräfte – oder vielleicht genossen sie den Gegenwind auch nur. Das Video von Stef Manzini zeigt, wie die Vögel Flugübungen absolvieren, als seien sie das Versuchsobjekt eines Flugzeugingenieurs im Windkanal.