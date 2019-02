Region – Am Aschermittwoch, 6. März, ist alles vorbei: Wie kaum ein anderes trifft dieses Lied den Nagel auf den Kopf. Denn mit einem Schlag ist das närrische Treiben zu Ende, und die Narren verstauen ihr Häs wieder im Schrank. Bei dem immensen Angebot an Festen und Partys hat so mancher Narr schon mal vergessen, seinem Körper zwischendurch die nötigen Ruhepausen zu gönnen, ein „Kater“ ist vielmals die Folge. Doch auch wer die Fastnachtszeit ohne Kater überstanden hat, kann sich freuen: Mit ausgewählten Speisekarten und Angeboten wird dem Aschermittwochsbrauchtum in vielen Küchen Rechnung getragen.

Der Fisch, der während der am Aschermittwoch beginnenden Fastenzeit ganz oben auf den Speisekarten zu finden ist, hat seinen großen Einstand: Heringsessen ist weit verbreitet, besonders Matjeshering enthält eine gute Portion Salz und hilft, den Wasser- und Mineralhaushalt wieder auszugleichen. Denn insbesondere das Salz, das beim stundenlangen Tanzen durch das Schwitzen ausgeschwemmt worden ist, muss wieder zugeführt werden. Dazu eignet sich beispielsweise ein Heringssalat mit gekochten Eiern, Kartoffeln, sauren Gurken, Äpfeln und Frühlingszwiebeln in pikanter Sauerrahmsauce mit Meerrettich. Hechtklößchen auf Blattspinat, Felchenfilet in Mandelbutter oder Zanderfilet an Rieslingsauce sind weitere Beispiele.

Viele Vitamine

Ob aus See oder Meer, Fisch bietet eine Reihe wichtiger Vitamine, Spurenelemente und Eiweiß sowie lebensnotwendige und gesundheitsfördernde Fettsäuren (Omega-3-Fettsäuren). Vor allem die Vitamine D und B12 sind wichtig, da sie in anderen Lebensmitteln nur in sehr geringem Maße oder gar nicht vorkommen.

Außer Frischem und Gesundem wie Obst und Salate kommen auch deftige und regionale Gerichte nicht zu kurz. Gerade an kalten Tagen bringen heiße Suppen die ersehnte Wärme. Das bringt nicht nur den Kreislauf wieder in Schwung, sondern sorgt auch für einen Ausgleich des Wasserhaushaltes im Körper. Darüber hinaus stehen saure Kutteln, saure Leberle, Kässpätzle und Leberspätzle sowie Bratkartoffeln auf der Speisekarte. Neben den nicht wegzudenkenden Weinbergschnecken in der Pfanne gibt es auch Schneckensalat in Essig und Öl mit Brot oder auch Schneckenspieß.

Selbstverständlich werden sich viele Restaurants in der Umgebung am Aschermittwoch kräftig ins Zeug legen, um ihren Gästen viele schmackhafte Varianten der gesunden Köstlichkeiten zu bieten. Allerdings sollten schon im Vorfeld Plätze reserviert werden, damit dem Spezialitätengenuss nichts im Wege steht. Wenn dann noch ein erfrischendes Bad daheim genommen wird und eventuell ein Spaziergang an frischer Luft möglich ist, dann werden jedem Narren sowohl Fastnacht als auch Aschermittwoch in guter Erinnerung bleiben.

Übrigens: Der Fisch ist seit frühester Zeit ein christliches Symbol. In Zeiten der Verfolgung erkannten Christen einander daran, dass sie die Form eines Fisches mit der Fußspitze in den Boden zeichneten.