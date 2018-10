Abenteurer Arved Fuchs umrundete Kap Hoorn im Winter mit dem Faltboot, segelte 100 Jahre nach Sir Ernest Shackleton im nachgebauten Rettungsboot nach Südgeorgien, "einer sieben Mal zwei Meter kleinen Nussschale", und er ist jener Mann, der mit Reinhold Messner den Südpol durchwanderte: Fuchs ist eine lebende Legende. Kein Wunder, war sein Publikum von dem Vortrag im voll besetzten Kursaal, der auf Einladung der Volksbank Überlingen zustande kam, begeistert.

Polarforscher und Abenteurer Arved Fuchs hielt im voll besetzten Kursaal einen Vortrag. | Bild: Hilser, Stefan

Wenn Arved Fuchs neun Tage lang in einem Orkan im patagonischen Inlandeis festsitzt, ist das für ihn und sein Team zwar keine Routine, aber auch kein Grund aufzugeben. "Gib niemals auf", lautet sein Credo. "Wir sitzen das aus." So trotzt Arved Fuchs den Unbill der Natur.

Den Gefahren der Natur setzt er sich, wohl vorbereitet, regelmäßig aus, um an Grenzen zu kommen, "um zu erfahren, mit wie wenig man im Leben eigentlich auskommt, um glücklich zu sein". Und um zu erfahren, dass die Natur letztlich immer siegen wird. Sie brauche uns Menschen nicht.

Unser Umgang mit der Welt

Die Zeichen der Natur zu deuten, ist für den Abenteurer Fuchs überlebenswichtig. Nur für ihn? Fuchs erzählt nicht nur Abenteuer, die für Normalbürger unerreichbar sind und sie wegträumen lässt, sondern er zeigt auch auf, was wir Normalbürger mit der Welt anrichten. Wir sollte die Zeichen, die die Natur aussendet, die sich im Klimawandel erkennbar macht, nicht ignorieren, sondern handeln, so seine Aufforderung ans Publikum.

Müll überall

Plastikmüll, so seine Erfahrung, liegt an den entferntesten Buchten. Außerdem abgerissene Fischernetze, die zur tödlichen Falle für Tiere werden. Erst würden im Meer immer mehr Tiere darin gefangen, dann verfingen sich an Land jene Tiere darin, die an ein gefundenes Fressen glaubten. Man könne es sich einfach machen und die Fischer dazu verpflichten, die Netze besser zu sichern oder sie einzusammeln. Letztlich sei dies aber einer Folge der Schnäppchenjagd. "Darüber müssen wir alle als Verbraucher uns Gedanken machen."

Sein Vortrag bot ein Wechselspiel aus träumen und nachdenklich werden. Staunen war angesagt, als er über seine Südpoldurchquerung mit Reinhold Messner berichtete: Effektiv 2800 Kilometer in effektiv 77 Tagen auf den Beinen, das machte durchschnittlich 36 Kilometer täglich mit einem zu Beginn 130 Kilogramm schweren Schlitten. "Wir waren zufrieden mit unserer Leistung", sagte Arved Fuchs trocken.

Dazu großartige Bilder von bizarren Eisbergen und neugierigen Pinguinen, jeweils in Nah- und Großaufnahme. Sie hätten zwar ein Papier der chilenischen Regierung unterschrieben, das es ihnen untersagte, sich näher als fünf Meter den Pinguinen zu nähern. "Doch haben die Pinguine die Vorschriften wohl nicht gelesen."

