Überlingen Was passiert mit dem Körper nach dem Tod?

Wenn ein Mensch gestorben ist, muss er beerdigt werden. Spätestens 96 Stunden nach Eintritt des Todes, so schreibt es das Gesetz in Baden-Württemberg vor. Was passiert mit dem Körper in dieser Zeit? Ein Bestatter erklärt den Ablauf bei einem Sterbefall im eigenen Heim und verrät, ob eine Beisetzung im Bodensee erlaubt ist.