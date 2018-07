von SK

Bild: Freiwillige Feuerwehr Überlingen

Überlingen – Im Verlauf des Samstages und Sonntages wurde die Feuerwehr Überlingen zu insgesamt fünf Einsätzen alarmiert. Zunächst wurde die Einsatzabteilung Stadt mit der Ölwehr am Samstag gegen kurz nach zwölf zu einer Gewässerverunreinigung im Bereich des Osthafens alarmiert. Die Einsatzkräfte versuchten den ausgetretenen Dieselkraftstoff mit Hilfe von Bindevlies, Ölsperren und eines Mehrzweckbootes zu binden. Der Einsatz zog sich bis in die Abendstunden hin, teilt die Feuerwehr in einem Pressetext mit.

Nur kurze Zeit nach der Rückkehr in das Feuerwehrgerätehaus, wurden die Wehrmänner am Samstagabend erneut alarmiert. Anrufer meldeten über die Rettungsleitstelle einen vermeintlichen Dachstuhlbrand im Dekan-Schwarz-Weg, welcher sich allerdings glücklicherweise bereits nach kurzer Zeit als Fehleinsatz herausstellte.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden die Einsatzkräfte um 00.54 Uhr dann zum dritten Einsatz gerufen. Es galt vier eingeschlossene Personen in der Hafenstraße aus einem Aufzug zu befreien.

Nur wenige Stunden später wurde die Feuerwehr Überlingen am Sonntagmorgen dann um 06.43 Uhr abermals mit dem diensthabenden Zug der Einsatzabteilung Stadt alarmiert.

Bild: Freiwillige Feuerwehr Überlingen

Ein als Wohnmobil umgebauter Kleintransporter war von Goldbach aus kommend in Richtung stadteinwärts, aus bislang ungeklärten Ursachen, kurz nach dem Bahnübergang in der Bahnhofstraße nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit der Leitplanke kollidiert. In Folge der Kollision wurde das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug im vorderen linken Bereich stark beschädigt und Betriebsstoffe sind ausgetreten. Der Fahrer konnte sich zwar selbstständig aus dem Fahrzeug befreien, musste aber durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst noch an der Unfallstelle erstversorgt werden.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und band die auslaufenden Betriebsstoffe mit Hilfe von Bindemittel. Ein ebenfalls im Fahrzeug befindlicher Hund wurde durch die Einsatzkräfte betreut, hat den Unfall aber glücklicherweise unbeschädigt überstanden.

Insgesamt war die Feuerwehr Überlingen bei diesem Einsatz mit vier Fahrzeugen und mehreren Mann unter der Leitung des diensthabenden Zugführers Thomas Schnell im Einsatz. Neben der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes, der Notarzt, die Landespolizei und ein Abschleppunternehmen in den Einsatz mit eingebunden.

Bereits der fünfte Einsatz des Wochenendes verzeichnete die Feuerwehr am Sonntagvormittag gegen kurz vor zehn. Anrufer meldeten abermals eine Gewässerverunreinigung im Osthafens. Wiederum banden die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Hilfe des Mehrzweckbootes und Ölbindevlies die ausgetretenen Dieselkraftstoffe. Die ebenfalls in den Einsatz miteingebundene Wasserschutzpolizei hat erneut Ermittlungen zur Schadensursache aufgenommen. Der Einsatz der Feuerwehr zog sich bis in den frühen Sonntagabend hinein.

Mit Vlies wurde Diesel, der auf dem Wasser im Osthafen trieb, aufgenommen. Eine Ölsperre sollte die weitere Ausbreitung verhindern. | Bild: Feuerwehr

