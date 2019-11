Anny Hamm ist tot. Vielleicht nicht die größte, aber vermutlich die älteste aktive Fastnachterin der Welt ist von der Bühne abgetreten.

Familie und Münsterpfarrer sangen mit ihr „Hoorig, hoorig, hoorig isch die Katz‘“

Sie tat dies mit einem letzten Fastnachtslied auf den Lippen. Dies wünschte sie sich nach dem Marienlob anlässlich der christlichen Krankensalbung. Ihre versammelte Familie und der Überlinger Münsterpfarrer Bernd Walter entsprachen diesem Wunsch gern und sangen mit ihr gemeinsam einen Tag vor ihrem Tod: „Hoorig, hoorig, hoorig isch die Katz‘.“ Denn dieser Wunsch entsprach ihrem Leben. Die große alte Dame war das, was man gemeinhin authentisch nennt: durch und durch eine Fastnachterin, sprichwörtlich bis fast zum letzten Atemzug.

Ihr Wunsch, den 108-jährigen Jopi Heesters zu toppen, blieb unerfüllt

Anny Hamm, die am 1. November noch in großer Runde ihren 105. Geburtstag gefeiert hatte, verstarb nach kurzer schwerer Krankheit am 15. November im Altersheim Sankt Ulrich in Überlingen. Den „Heesters“, der 108 Jahre alt wurde, wollte sie doch noch toppen, das war ihr Geburtstagswunsch – er blieb unerfüllt. Kann man nach 105 Lebensjahren bei bis zum Schluss relativ guter Gesundheit und vitaler Geistesstärke darüber traurig sein? Nein, würde die honorige und stets humorige alte Dame wohl dazu sagen.

Ihr Leben verdankte sie dem lieben Gott, „keiner besonderen Diät“

Ihr langes Leben verdanke sie einzig und allein dem lieben Gott, „ich habe keine besondere Diät gemacht“, erklärte Anny Hamm gern schmunzelnd. Dass sie aber von ihren Töchtern und ihren Schwiegersöhnen so gut versorgt wurde und bis zuletzt in ihrem Zuhause wohnen bleiben konnte, dies betonte Anny Hamm stets und dafür war sie ebenfalls sehr dankbar.

Als Kind wollte sie sein wie die Dietrich: ein großer Bühnenstar

Einmal ein großer Bühnenstar zu sein, wie Marlene Dietrich, das hatte sich die kleine Anny in ihrer Kindheit gewünscht. Wünsche gehen in Erfüllung, wenn auch vielleicht erst 90 Jahre später, lachte sie im vergangenen Jahr.

2018 hatte Anny Hamm im Weinhaus Renke ihren glanzvollen Auftritt, den ein Kamerateam für Kai Pflaumes Show „Zeig mir Deine Welt“ filmte. | Bild: Stef Manzini

Kai Pflaume machte diesen Wunsch spät wahr und lud sie in seine Show ein

Kai Pflaume hatte sie in seine Show „Zeig mir Deine Welt“ eingeladen, einer Dokumentation über Menschen, die älter als 100 Jahre sind. Das war ein Höhepunkt in ihrem Leben. Anny Hamm hatte die ganz große Bühne, die Sendung wurde in der ARD im April 2019 ausgestrahlt. Sie mochte Pflaume, den „smarten jungen Mann“.

Immer adrett, auch gern mit lackierten Fingernägeln

Anny Hamm war nicht ohne Eitelkeit, adrett anzusehen, auch gern mit lackierten Fingernägeln, das war ihr immer wichtig. So erwartete sie auch ihre letzten Geburtstagsgäste einen Tag vor ihrem 105. Wiegenfest. „Vorfeiern darf ich mir in meinem Alter erlauben, die Glückwünsche kommen an, alles andere ist Aberglaube“, beschied sie resolut. Und das war sie, resolut.

In Fragen des Anstands war Anny Hamm sehr bestimmt

Anny Hamm konnte sehr bestimmt sein, wenn es beispielsweise um Fragen des Anstands ging. Sie beobachtete die Fastnacht in „ihrem Städtle“ und mahnte immer wieder die guten Sitten an. „Fröhlich sein, aber bitte immer mit gutem Geschmack und niemals unter der Gürtellinie“, so lautete das Motto der begeisterten „Schnurrerin“.

Bei der Pfarreifasnet 2016 begeisterte Anny Hamm als SÜDKURIER-Austrägerin, die „austeilt“: charmant, witzig und immer den richtigen Ton treffend. | Bild: Stef Manzini

Auch mit 103 Jahren stand sie noch in der Bütt

Anny Hamm geriet in Fahrt, wenn sie aus 70 Jahren prallvollem Fastnachtstreiben erzählte, und stand auch noch mit 103 Jahren in der Bütt‘. Monatelang sammelte sie aus „ihrer Zeitung“ das Geschehen der Stadt und schwadronierte noch im Februar 2018 sowohl bei der Pfarreifasnet als auch im Weinhaus Renker mit kräftiger Stimme: „Wenn die Stadt platt macht, was da grünt, hat sie die Landesgartenschau gar nicht verdient.“ Gemeint waren die Überlegungen, den Chantilly-Platz in einen Motorradparkplatz zu verwandeln.

Stadt verliert eine warmherzige Frau und ein „Datengedächtnis“ für die Fastnacht

Nun heißt es Abschied nehmen von einer ganz Großen der hiesigen Fastnacht. Anny Hamms späte Berühmtheit strahlte auch auf Überlingen ab. Die Stadt verliert mit ihr eine warmherzige und sehr heimatverbundene Frau, aber auch ein exaktes Datengedächnis für fastnachtliche Ereignisse. Ihr „Juhu“ bleibt unvergessen.

Eine Träne im Auge und ein „Juhu“ auf den Lippen hätte sie sich wohl gewünscht

Wer Anny Hamm kennenlernen durfte, darf sich glücklich schätzen. Die große alte Dame der Überlinger Fastnacht wird fehlen. Zum Abschied eine leise Träne im Auge und ein lautes „Juhu“ auf den Lippen, das hätte sie sich wohl gewünscht.

Die Trauerfeier für Anny Hamm findet am Samstag, 23. November um 11 Uhr in der Überlinger Franziskanerkirche statt.