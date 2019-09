Herbert Aldinger hat Angst vor der Fahrt mit dem Bus vom Schättlisberg in die Stadt. Der 90-Jährige bewohnt seit knapp sieben Jahren ein Appartement im betreuten Wohnen der Diakonie. Seit der rüstige Senior am Fuß gehandicapt ist, wird auch der Gang am Rollator für ihn zur Mühsal.

Vorn im Bus ist mit dem Rollator kein Durchkommen

„Wenn ich mit der Gehhilfe hinten in den Bus einsteige, kann ich den Busfahrer nicht um Hilfe bitten, denn der kriegt das ja gar nicht mit. Vorn geht es ja nicht, denn da ist es durch die Haltegriffe für den Rollator zu eng. Der Gang zum Sitzplatz bei einem bereits anfahrenden Bus ist mir schlicht zu gefährlich, denn dann stürze ich womöglich im Bus und davor habe ich große Angst“, erklärt Aldinger.

Er sieht sich nicht allein mit diesem Problem

In Gesprächen mit anderen Senioren habe er erfahren, dass nicht nur er dieses Problem habe, und ganz generell Menschen mit Gehhilfen und Rollatoren die Fahrt im Bus in die Innenstadt oft nur unternehmen, wenn dies zwingend notwendig wäre. „So sind wir dann praktisch da oben abgeschnitten vom Stadtgeschehen“, sagt Herbert Aldinger.

Herbert Aldinger, 90 Jahre, aus Überlingen: „Hoffentlich werden wir durch unser Handicap nicht auch von der Landesgartenschau ausgeschlossen, weil wir da nicht hinkommen.“

Absenkvorrichtung im Bus soll Einstieg erleichtern

Gerade um Menschen mit Rollatoren oder Rollstühlen den Einstieg zu erleichtern, sind die meisten Busse im Stadtverkehr mit einer Absenkvorrichtung ausgestattet. Die Busfahrer der Deutschen Bahn, die die RAB-Busse im Regionalverkehr Alb-Bodensee lenken, würden während ihrer Ausbildung im fahrgastfreundlichen Verhalten geschult, erklärt ein Pressesprecher der Deutschen Bahn.

Busfahrer verweigern Hilfe mit Hinweis auf Zeitdruck

Herbert Aldinger hat andere Erfahrungen gemacht. Es sei ihm schon mehrfach passiert, dass Busfahrer auf seine Bitte hin nicht geholfen und dies mit Zeitdruck und dem Einhalten der Fahrpläne begründet hätten. „Ich wünschte mir einen Busbegleiter, der für diese Hilfe zuständig ist, und frage mich auch, ob wir zur Landesgartenschau überhaupt die Möglichkeit haben, diese zu besuchen.“ Die Landesgartenschau ist ein großes Thema für den Senior, der in Stuttgart eine Baumschule und Obstbau betrieben hat.

Taxi in die Stadt kostet 20 Euro

Damit Senioren die Busse im Stadtverkehr nutzen können, wünscht sich Aldinger dringend Verbesserungen. Müsse er für dringende Erledigungen in die Stadt, nehme er mittlerweile ein Taxi. „Allerdings kann dann eine Fahrt, wenn ich dort etwas warten muss, schon mal über 20 Euro kosten, und das macht man dann eher selten.“

Senftleben: „Zwei Mal im Jahr spezielle Schulungen für Fahrer“

Stephan Senftleben ist beim Stadtwerk am See zuständig für die Stadtbusse von Morath. Er erklärt: „Zwei Mal jährlich finden spezielle Schulungen statt. Busfahrer können dort in Rollenspielen den gewissenhaften Umgang mit mobilitätseingeschränkten Personen praxisnah erfahren und vertiefen.“ Senftleben rät dazu, vorn einzusteigen oder die an den hinteren Türen befindlichen Rufknöpfe zu drücken. Die Busfahrer seien angehalten abzuwarten, bis Fahrgäste mit Einschränkungen ihren Sitzplatz erreicht hätten. Jeder Fahrgast sei allerdings auch verpflichtet, sich selbst einen festen Halt im Fahrzeug zu verschaffen.

Sein Vorschlag: Fahrtraining für Senioren und Mobilitätseingeschränkte

Senftleben erklärt: „Herr Morath bietet gern mal ein Fahrtraining für Senioren und Mobilitätseingeschränkte an. Das müsste vom Träger der Einrichtung am Schättlisberg, der Diakonie, mit den Bewohnern terminiert und mit Herrn Morath abgestimmt werden, damit man möglichst viele Menschen erreicht.“