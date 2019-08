von Reiner Jäckle ueberlingen.redaktion@suedkurier.de

Dass das Schnellrestaurant McDonald’s in Überlingen umziehen wird, pfiffen die Spatzen schon lange vom La-Piazza-Dach. Nun ist alles in trockenen Tüchern. Geplant ist ein Umzug vom bisherigen Standort am La Piazza zum Abig-Kreisel an der neuen B 31, auf das Gelände, auf dem bisher die Senfkorngemeinde predigte, im früheren Helidrom. Den bisherigen Standort nutzt der Obi-Markt für eine Erweiterung.

Bauphase soll etwa 14 Wochen dauern

Anfang September starten die Abrissarbeiten und keinen Monat später entsteht ein neues Schnellrestaurant. Der Bauantrag wurde vor wenigen Wochen vom Gemeinderat genehmigt. „Anfang September rollen die Bagger an und beginnen mit dem Abriss und der Vorbereitung des Geländes der Heli Church“, erklärt Franchisenehmer Manfred Heck. „Ende September beginnt dann die Bauphase, die etwa 14 Wochen dauern wird.“ Bereits Ende des Jahres soll dann eines der modernsten Schnellrestaurants Europas in Überlingen direkt an der Bundesstraße 31-neu eröffnen.

Näher an Stadt und Schulen

Damit rückt das Schnellrestaurant näher an die Stadt und an die Schulen. Und es liegt dort, wo viele Autofahrer vorbeikommen: direkt an der in der vergangenen Woche eröffneten neuen Bundesstraße. Dazu Betreiber Manfred Heck: „Das Wichtigste für uns ist die Sichtbarkeit.“ An der neu gebauten Bundesstraße werden täglich Tausende Autofahrer vorbeikommen. Zusätzlich macht ein 15 Meter hohe Schild mit dem leuchtenden „M“, dem Markenzeichen der Fast-Food-Kette, auf sich aufmerksam. Hiervon verspricht sich der Franchisenehmer, der neben Überlingen auch ein Schnellrestaurant in Markdorf betreibt, eine weitere Steigerung der Besucherzahlen. Außerdem habe er dann eigene Parkplätze. „Ich habe meinen absoluten Wunschplatz bekommen“, betont Manfred Heck. „Hier bin ich Marcus Gross vom La Piazza dankbar, dass ich weiter auf dem Gelände bleiben kann.“ Das Projekt soll nach Aussage des Franchisenehmers rund 2,8 Millionen Euro kosten.

Franchisenehmer Manfred Heck in seinem bisherigen Schnellrestaurant in Überlingen mit den Plänen und Grafiken des neuen McDonald‘s, der bis Ende des Jahres auf dem Gelände der bisherigen Senfkorngemeinde und des Helidroms entsteht. | Bild: Jäckle, Reiner

Schon länger auf der Suche nach neuem Standort

Das alleine war aber nicht der Grund des Umzugs. Das jetzige Gebäude, das 1998 erbaut wurde, platzt schon seit einigen Jahren förmlich aus allen Nähten. Es fehle vor allem an Lagerkapazitäten und an Sitzplätzen. Die Zahl der Kunden pro Jahr habe sich in den vergangenen 20 Jahren nahezu verdoppelt. Manfred Heck ist schon länger auf der Suche nach einem neuen Standort, denn eine Erweiterung am jetzigen Platz sei unmöglich. Seit Herbst 2018 stehe fest, dass das neue Restaurant auf das Gelände der Heli Church, besser bekannt als Senfkorngemeinde, komme. Seitdem liefen auch die konkreten Planungen. Hierbei wurde darauf geachtet, dass auf dem Parkplatz der bestehende Baumbestand integriert werde, sagt Manfred Heck.

Am bisherigen Standort entsteht Platz für eine Erweiterung des Baumarkts Obi. Dort soll das neue Gartencenter, das komplett überdacht ist, entstehen. Auch diese Pläne seien laut Marktleiter Uwe Beck bereits fertig. Auch wenn die Erweiterung erst Ende des Jahres begonnen werden kann, wird im Baumarkt selbst bereits ab September an einem völlig neuen Konzept gearbeitet. „Am Ende wird kein Regal mehr da stehen, wo es momentan steht“, verdeutlicht Uwe Beck.

„Der Zeitplan ist sehr knapp kalkuliert“

Der neue McDonald's soll bereits Ende des Jahres eröffnen. „Der Zeitplan ist sehr knapp kalkuliert“, sagt Manfred Heck. „Momentan gehe ich davon aus, dass wir maximal vier Schließtage einkalkulieren müssen.“ Vor dem Schnellrestaurant sollen drei Ladestationen für E-Bikes installiert werden.

Mit 227 Sitzplätzen hat das neue Restaurant 70 mehr als bisher. Hinzu kommen mehr als 40 Parkplätze. Im Außenbereich entstehen neben einer Terrasse ein größerer Spieleturm mit Klettergerüst und Rutsche für Kinder. Für den größeren Betrieb benötigt Heck mehr Personal, er plane mit 30 zusätzlichen Mitarbeitern.

