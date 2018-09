Mit der Sitzungsvorlage und dem Lärmgutachten für die Verkehrssituation hatte die Stadtverwaltung deutlich zu machen versucht, dass die gesetzlichen Grenzwerte in Andelshofen nicht nur eingehalten seien, sondern dass die vorgeschlagene Erweiterung der Schutzmaßnahmen an der B 31-neu den Bewohnern auch keine Verbesserung bringe. Rechtliche Ansprüche auf mehr Lärmschutz gebe es daher nicht, jede Investition müsse als Freiwilligkeitsleistung betrachtet werden. Und die sei angesichts der Haushaltslage nicht zu verantworten, ja andernorts als Präzedenzfall herangezogen werden könne.

Stadt: Keine zusätzlichen Maßnahmen

Die Kosten hatten sich in der Berechnung des Tiefbauamts auf 422 000 Euro summiert. Davon entfielen 200 000 Euro auf die Erhöhung des Schutzwalls entlang der Auffahrt in Richtung Westen von drei auf sechs Meter, 177 000 Euro für einen Erdhügel westlich des Regenauffangbeckens und 45 000 Euro auf Planungshonorare. "Die Stadt Überlingen wird keine zusätzlichen, über die Festsetzungen der Planfeststellung hinausgehenden Lärmschutzmaßnahmen für Andelshofen beauftragen", lautete daher die Beschlussempfehlung. Begründet sei dies "durch die fehlende Rechtsgrundlage".

OB: Lösung ohne gesetzliche Grundlage

Für diese Null-Lösung votierte allerdings nur Oberbürgermeister Jan Zeitler, nachdem Helmut Köberlein eine erst zehn Tage zuvor von der Firma Wörner vorgeschlagene Alternative erläutert hatte. Vom Erdaushub an der Baustelle der Baugenossenschaft Überlingen will Wörner rund 17 000 Kubikmeter Material für die genannten Maßnahmen einsetzen und kostenlos einbauen. Lange Transportwege und Entsorgungskosten würden eingespart, nannte Köberlein als Vorteil für die Firma. Insofern könne dies eine Win-Win-Situation darstellen. Allenfalls für den notwendigen Grunderwerb zur Verbreiterung des Erdwalls stellte Köberlein noch Kosten von rund 11 000 Euro in den Raum. Bepflanzung und Unterhaltung der Flächen kämen ebenfalls noch dazu sowie die Honorare. Auch diese "kleine kostengünstige Lösung" habe keine gesetzliche Grundlage, bekräftigte Oberbürgermeister Zeitler noch einmal und überließ den Räten die "politische Entscheidung".

Links hinter dem Rückhaltebecken an der B 31-neu (hier noch in der Bauphase) soll nun ein Hügel als zusätzlicher Lärmschutz für Andelshofen aufgeschüttet werden. Material und Einbau gibt es von der Tiefbaufirma kostenlos. | Bild: Hanspeter Walter

Applaus als allen Fraktionen für Idee

Respekt zollte Günter Hornstein (CDU) der Andelshofener Initiative, die standhaft am Ball geblieben sei. Die Bedenken seien zwar berechtigt, doch mit dieser "kleinen Lösung" erziele man eine "große Wirkung und einen unheimlichen Mehrwert", sodass der städtische Beitrag vertretbar sei. Eine "wunderbare Lösung" war es für Walter Sorms (LBU), und Hubert Büchele (ÜfA/FWV) aus Andelshofen stellte sogar die kostenlose Überlassung der notwendigen Grundstücksfläche in Aussicht. Nichts spreche gegen diese Idee, sagte Robert Dreher (FWV/ÜfA), selbst wenn es sich nur um einen "gefühlten Lärm" handeln möge. "Nur eine Frage des Wollens" war es noch für Michael Wilkendorf (SPD) vor dem Hintergrund der eingesparten Transportwege. Als "Fluch der guten Tat" ordnete Reinhard Weigelt (FDP) die bleibenden Bedenken des Oberbürgermeisters gegen die "unbürokratische Lösung" ein.

Verwaltung hat weiter Bedenken

Zeitler hingegen führte die Begrünung und die Unterhaltskosten an, eine mögliche Schenkungssteuer für die überlassene Grundfläche brachte Kämmerer Stefan Krause als Bedenken ins Spiel. Dabei stellten Hubert Büchele und Walter Sorms in Aussicht, nicht nur eine Raseneinsaat zu übernehmen, sondern gleich eine blühende Wiese. Bleiben noch die Planungsleistungen der Ingenieure, die aus Sicht von Jörg Bohm (CDU) nun allerdings auch geringer ausfallen müssten. Am Ende ließ es OB Zeitler offen, ob die Stadt die erforderlichen Grundstücksanteile sich lieber schenken lasse oder dieser lieber kaufe. Der Gemeinderat votierte unabhängig davon einhellig für diese Lösung.

Blick in die Zukunft Es war ein dickes Brett, das die Andelshofener Bürger bohrten. Und am Ende doch erfolgreich waren. Schon unter Oberbürgermeisterin Sabine Becker hatte es nach Protesten gegen die befürchtete Lärmzunahme mit der Bundesstraße 31 eine Bürgerversammlung zu diesem Thema gegeben. Angesichts der konkreten Zahlen und Prognosen der Gutachter hätten die Bürger aus Beckers Sicht schon damals beruhigt und zufrieden nach Hause gehen müssen. Lärm, den man nicht sieht, hört man auch nicht, lautete jedoch ein gängiges Bonmot derer, die die Sorgen der Andelshofener trotz aller Berechnungen Ernst nahmen und sich nun für die kostengünstige Alternative zur Erweiterung der Schutzmaßnahmen stark machten. "Es schadet niemandem", sagte Ingo Wörner (FDP), Stadtrat und Tiefbauunternehmer, der den Vorschlag gemacht hatte, und fügt hinzu: "Wer weiß denn, wie sich Andelshofen in Zukunft entwickeln wird." Vielleicht rücke die Bebauung irgendwann doch einmal näher an die Bundesstraße 31 heran, was der Regionalplan derzeit allerdings nicht vorsieht. Wörner: "Dann ist man vielleicht froh, wenn man eine halbe Million Euro für den Lärmschutz sparen kann." (hpw)

