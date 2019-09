Das Organisationsteam Überlingen der weltweiten Bewegung organisiert einen Demonstrationszug, der sich am Freitag um 17 Uhr am Busbahnhof in Bewegung setzt und auf der Hofstatt endet. Laut Veranstalter werden dort verschiedene Themen diskutiert.

Überlingen „Das Klima macht keine Pause": 300 Teilnehmer bei „Fridays for Future"-Demo in Überlingen

„Es ist absurd, dass wir von der Klimakrise wissen und dennoch mit Vollgas darauf zu-rasen“, heißt es in einem Pressetext der Ortsgruppe Überlingen.