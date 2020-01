Wie der SÜDKURIER am 15. Dezember 1994 berichtete, hatte die Fraktion Liste für Bürgerbeteiligung und Umweltschutz (LBU) einen Antrag gestellt, die Veranstaltung künftig öffentlich zu machen und nicht nur geladene Bürger zuzulassen. Dazu wäre allerdings auch die Verlegung des Dreikönigstrunks nötig gewesen, da der historische Ratssaal für eine öffentliche Veranstaltung nicht groß genug gewesen wäre.

Für diesen Fall hatte der damalige Oberbürgermeister Klaus Patzel den Kursaal ins Visier genommen. Bei den Gemeinderäten kam das allerdings gar nicht gut an: „Dann ist es eine andere Veranstaltung“, protestierte die Stadträtin Brigitte Kuhn-Ritter. Rat Winfried Ritsch argumentierte, den Bürgern werde bereits mit Bürgerversammlungen ein Forum geboten und Monika Krautheimer von der FDP sah keinen Handlungsbedarf, weil die Mischung der geladenen Gäste einen Querschnitt der Überlinger Bevölkerung darstelle. Mit großer Mehrheit wurde der Antrag der LBU abgelehnt.

Dreikönigstrunk noch heute nicht öffentlich

Noch heute ist der Dreikönigstrunk nicht öffentlich und lässt nur geladene Bürger zu. Und die Traditionalisten konnten Aufatmen: Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl findet sie noch immer im historischen Ratssaal statt. Eine Neuerung gibt es aber doch: Für alle Überlinger, die keine exklusive Einladung erhalten, gibt es seit 2012 zum Beginn des Jahres einen Bürger­empfang im Kursaal. Diesen hatte die damalige Oberbürgermeisterin Sabine Becker ins Leben gerufen – und damit für Empörung bei der CDU-Fraktion gesorgt.

Diese fand den Zeitpunkt kurz nach dem Dreikönigstrunk unpassend, da der Eindruck entstehen könnte, es gebe „in zeitlich dichter Abfolge zwei unterschiedliche Neujahrsempfänge der Stadt“. Trotz des Protests fand der Empfang statt und stieß bei seiner Premiere am 16. Januar 2012 auf große Resonanz: Alle Sitzplätze im Kursaal nebst Empore waren besetzt, sogar im Foyer standen Besucher. Der nächste Dreikönigstrunk findet am Sonntag, 5. Januar um 20 Uhr statt, der Bürgerempfang am Sonntag, 13. Januar um 11 Uhr.