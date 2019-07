Heute auf der „Roten Bank“ am Überlinger Mantelhafen: Rüdiger von der Linde lästert ein bisschen über seine Altersgenossen, hat aber auch Lob für die Stadtentwicklung mit zum Gespräch auf dem umstrittenen Sitzmöbel gebracht.

Marlies und Rüdiger von der Linde kamen am Montag mit dem Fahrrad zur roten Bank am Mantelhafen. Sie nutzten die Gelegenheit, öffentlich zwei positive Dinge hervorzuheben: „Dass es seit nunmehr einem Jahr bei uns oben am Härlen einen