von Sabine Busse

Unter dem Titel „Cheers for Fears“ lädt der Überlinger Jugendgemeinderat 14- bis 21-Jährige zu einer Halloween-Party in die Rampe in Nußdorf ein. „Wir haben versprochen, uns dafür einzusetzen, dass mehr Veranstaltungen für Jugendliche angeboten werden“, sagt Victor Kliewer. „Das setzen wir jetzt um.“

Überlingen „Vor allem Nachtbusse fehlen“: Das wünscht sich der Jugendgemeinderat für Überlingen und die Region Das könnte Sie auch interessieren

Sven Erik Feger ergänzt: „Wir haben zwei DJs und zwei Floors sowie professionelle Technik. “Die unter 16-Jährigen sollen oben in einem Raum mit eigenem DJ feiern, wo es ausschließlich alkoholfreie Getränke gibt. Für die Älteren wird die Kellerbar gruselig dekoriert. Auch hier legt ein Profi Musik auf und die Getränkeauswahl wird um Bier und Weinschorle erweitert. Um die Jugendlichen zuordnen zu können, müssen sich alle am Eingang ausweisen, die Jüngeren bekommen einen Stempel die anderen ein Bändchen.

Victor Kliewer (links) und Sven Erik Feger bereiten derzeit die Halloween-Party vor. | Bild: Sabine Busse

„Die Kosten bestreiten wir aus dem Budget des Jugendgemeinderats“, erläutert Sven Erik Feger. Da es gerade für die jüngeren Schüler kaum Angebote gäbe, wäre es ihnen wichtig, ein kostenfreies Angebot zu machen. „Die einzige andere Party für Jugendliche in Überlingen findet bei der Fastnacht statt“, stellt Victor Kliewer fest. Auch die Getränke würden sie zu moderaten Preisen abgeben, da es nicht um Gewinne gehe.

Mit Bändchen gut zu unterscheiden

Die beiden Jugendgemeinderäte betonen, dass die Kids unter 16 Jahren mit Genehmigung der Eltern (schriftlich) auch bis 24 Uhr bleiben dürften. Das sei heute fast üblich. Aussortieren wollen sie aber um 22 Uhr nicht. Durch die verschiedenen Markierungen oder Bändchen seien die Partygäste ja trotzdem gut zu unterscheiden. Wie die Jugendlichen zur Party und nach Hause kommen, sei nicht Sache des Veranstalters, würde auch die Möglichkeiten überschreiten.

Konstanz Was wurde eigentlich aus den Rübengeistern? Weil es in Konstanz keine Rüben mehr gibt, stirbt eine Tradition aus Das könnte Sie auch interessieren

Unterstützung bei der Organisation bekommen die Jugendlichen von Stadtjugendpfleger Tobias Linder, der beispielsweise den Sicherheitsdienst engagiert hat. Der wird zum Beispiel darauf achten, dass kein Alkohol mitgebracht wird. Die restlichen Aufgaben von der Dekoration über den Thekendienst bis zur Gestaltung des Plakats machen die Mitglieder des Gremiums selber.

Halloween Party „Cheers for Fears“ für Jugendliche von 14 bis 21 Jahre, Donnerstag, 31. Oktober von 19 bis 24 Uhr in der Rampe in Nußdorf. Der Eintritt ist frei, Kostüme erwünscht.