„Apocalypse now“ lautete der Titel des Antikriegsfilms von Francis Coppola, der vor 40 Jahren in die Kinos kam. Zahllose Panikszenarien apokalyptischen Ausmaßes beschwor vor 20 Jahren der Jahreswechsel 1999 auf das Jahr 2000 herauf: Die digitale Welt hatte schon in den Wochen ja Monaten, vor dem Jahreswechsel ins neue Millennium in Angst und Schrecken versetzt. Doch der ‚Y2K Bug‘, der Year Two Thousand“-Käfer, wie es in IT-Kreisen getauft wurde, blieb gerade zu harmlos, verspeiste weder Datenbanken, noch biss er Sicherheitsstränge durch. Ursache waren insbesondere die Datumsangaben, die in der computerisierten Welt mit einer zweistelligen Jahresangaben versehen waren. Die Sorge war, dass bei einem Übergang von „99“ zu „00“ die Chronologie durcheinander kommen und manche Systeme zum Absturz gebracht werden könnten.

„Computersysteme dürfen den Jahreswechsel verschlafen“, war im SÜDKURIER über die Vorsorgemaßnahmen bei Industrie und Geldinstituten zu lesen. Das Jahr 2000 komme ja nicht völlig überraschend, erklärte damals Karl-Ernst Platt, Bereichsleiter für Organisation und Informatik bei der Bodenseewerk Gerätetechnik GmbH (BGT). Ja, seine Firma habe schon 1996 damit begonnen, sich auf das neue Millennium vorzubereiten und Vorsorge für den Jahreswechsel zu treffen.

Mikrochips wurden überprüft

1998 war die gesamte betriebswirtschaftliche Software ausgetauscht und Jahr 2000-tauglich gemacht worden. Jeder Mikrochip in der Firma war damals überprüft und getestet worden. Dies galt ganz besonders für Produkte, die in Regelungssystemen bei Flugzeugen eingesetzt wurden. Doch vorsichtshalber wurden auch die Lagerbestände vor dem Jahreswechsel kräftig hochgefahren, um nicht Opfer weniger vorsorgender Lieferanten zu werden und auch im Jahr 2000 gleich verlässlich weiterarbeiten zu können. Ungeachtet der umfangreichen Präventionsmaßnahmen waren die wichtigsten Entscheidungsträger der Firma in den Stunden vor und nach Mitternacht damals ständig erreichbar. Beschäftigt, ja fast schon genervt hat die vermeintlich drohende Katastrophe auch die Mitarbeiter der Geldinstitute. „Ich kann das Wort Jahr-2000-Problem schon nicht mehr hören“, sagte Ulrich Happ, damals Organisationschef bei der Volksbank, in den Tagen vor dem ominösen Übergang.

Ausblick Jubiläen und ganz besondere Tage: Woran 2020 gedacht wird Das könnte Sie auch interessieren

Die eigenen Computersysteme habe man regelrechten Zeitreisetests zum 31. Dezember 1999 unterzogen und deren Reaktionen überprüft. Bei Bedarf sei die Software ersetzt worden. Auch kein Kunde brauche die Sorge zu haben, vor einem überforderten Geldautomaten verzweifeln zu müssen. Auch die Sparkasse hatte sich damals unter der Leitung von Vorstandsmitglied Wolfgang Wiest intensiv vorbereitet und mögliche Probleme angegangen. Sorgen machten dem Geldinstitut nach damaligen Aussagen allenfalls „Dienstleister wie zum Beispiel die Telekom oder die Stromversorger“. Doch auch gegen deren Ausfall hatte sich die Sparkasse gut gewappnet. „Was wir beeinflussen können, haben wir sehr sorgfältig abgearbeitet“, sagte der damalige Pressesprecher Michael Gut. Und am Ende ging auch alles gut.