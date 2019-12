Viele Dinge verwunderten die Überlinger, manche ärgerten und manche bewunderten sie . Zum Beispiel die Frage, ob ein Heiratsantrag mit Räumfahrzeuge auf der Hofstatt erlaubt sein sollte. Sie diskutierten über Kunst mit der Kettensäge und registrierten betroffen, dass einer Tanne das Kopfstück entfernt worden war. Sie war zur Erinnerung an einen Jungen gepflanzt worden, der bei dem Flugzeugabsturz 2002 bei Überlingen ums Leben gekommen war. Ein aufregendes Jahr auch für drei Überlinger die nach Russland fuhren.

Heiratsantrag auf der Hofstatt

Bild: Stef Manzini

Im März nutzte Alexander Barth, Leiter des städtischen Betriebshofes, fünf Räumfahrzeuge, um seiner Freundin Barbara Diener die Frage aller Fragen zu stellen. An den Schaufeln der Fahrzeuge waren die Worte „Barbara, willst du mich heiraten?“ befestigt, Kollegen Barths brachten sie in die richtige Reihenfolge. Der Aufwand lohnte sich: Diener sagte ja, die Hochzeit fand im Sommer statt.

Mit dem Fiat Panda auf der Mongol-Rallye unterwegs

Bild: privat

Sechs Wochen lang waren die Überlinger Robert Pfau, Tillmann Hölz und Denis Kleinmann in einem alten Fiat Panda von Europa nach Russland unterwegs. Im Rahmen der „Mongol Rally“ durchquerten sie 15 Länder und legten rund 16 000 Kilometer zurück – nur mit spärlichem Gepäck und wenig Erfahrung mit Autoreparaturen. Unterwegs sammelten sie jede Menge Eindrücke und Geld für einen wohltätigen Zweck.

Ein Dreister Falschparker vor den Augen des OB

Bild: Stef Manzini

Im Mai hielt ein Wagen in Beisein von Oberbürgermeister Jan Zeitler mitten in der Fußgängerzone vor der Volksbank-Filiale auf der Hofstatt. Vom Stadtoberhaupt angesprochen zeigte der junge Fahrer sich nicht beeindruckt und gab an, sein Onkel, der im Stadtrat sitze, werde ihm schon eine Absolution erteilen. Auch einen Tag später stand das Auto an der Einfahrt zur Hofstatt im absoluten Halteverbot.

Zimmermannsgilde rettet Funkenerlebnis

Bild: Hanspeter Walter

Unbekannte zündeten im März den Funken in Nußdorf noch vor dem eigentlichen Funkenfeuer an. Nach Errichten des Holzstoßes hatten die Nußdorfer bis kurz nach Mitternacht Wache gehalten, waren dann aber abgezogen. Das nutzten die Unbekannten, um die Arbeit eines ganzen Tages zu vernichten. Übrig blieb nur ein Aschehaufen. Spontan musste die Zimmermannsgilde einen Ersatzfunken errichten.

Kunst mit der Kettensäge

Bild: Hanspeter Walter

Zwei Tage lang waren Holzbildhauer Ricardo Villacis sowie Andreas Höfler und Michael Brantner vom Grünflächenamt der Stadt Überlingen beschäftigt, um aus Baumstümpfen im Stadtgarten Figuren zu schnitzen. Mit Kettensägen bearbeiteten sie die Überbleibsel eines abgestorbenen Riesenlebensbaums. Bei vielen Überlingern sorgte das für Begeisterung, andere befanden die Skulpturen für alles andere als schön.

Wie närrisch muss ein Narr aussehen?

Bild: Hänselezunft Überlingen

Im Frühjahr wurden einige Jugendliche nicht auf die Jugendfeier des Jugendreferats gelassen, weil sie den Türstehern nicht närrisch genug gekleidet waren. In den sozialen Netzwerken meldeten sich danach verärgerte Eltern zu Wort. Oberbürgermeister Jan Zeitler versprach zwar, dass das Jugendreferat den Sachverhalt prüfen werde, die Stadt lobte aber dennoch die professionelle Leistung der Türsteher.

Mit Bretterverschlag Kunst verbaut

Bild: Baur, Martin

Gar nicht begeistert war Bildhauer Peter Lenk von den Holzkonstruktionen, die für die Besucher von „ÜB on Ice“ um seinen Brunnen auf dem Landungsplatz herum errichtet worden waren. Insbesondere die Tatsache, dass das Podest um die Alte Kiste für Selfies erklettert wurde, missfiel ihm, von einem respektlosen Umgang mit den Skulpturen war die Rede. Zum Schutz wurde der Wassergeist schließlich in Holzbretter gehüllt.

Frevler stören Andenken an Opfer des Flugzeugabsturzes

Bild: Nils Köhler

Betroffenheit löste im Januar dieses Jahres der Diebstahl einer Tannenspitze aus. Der Baum, dem die Langfinger die oberen anderthalb Meter abgesägt hatten, war vor 17 Jahren am Rande einer Obstplantage in Brachenreuthe von Angehörigen eines Jungen gepflanzt worden, der bei dem Flugzeugabsturz 2002 bei Überlingen ums Leben gekommen war.