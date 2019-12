Winfried Ritsch war einer der ersten, der sich am Montagmorgen für ein Ticket anstellte. Der langjährige Gemeinderat setzte alles daran, um Norbert Lammert live zu erleben, wenn er am 12. Januar beim Festakt im Kursaal spricht. „Ich habe den früheren Bundestagspräsidenten schon öfter erlebt, er ist so ein toller Mann.“

Schwätzchen in der Warteschlange

Ihn erneut zu hören: Dafür war Winfried Ritsch bereit, am Montagmorgen noch lange vor Öffnung der Tourist-Information, wo die Tickets ausgegeben wurden, anzustehen. „Ich war um 7.05 Uhr da, ich war der dritte.“ Es war kalt, Ritsch geht an einem Stock. „Das war aber so nett“, berichtet er, er habe sich darüber gefreut, mit den anderen in der Warteschlange ein Schwätzchen halten zu können. Die Warteschlange wuchs bis zur Ticketausgabe auf 40 bis 50 Personen an, schätzt Jürgen Jankowiak, der Chef der Überlinger Touristmus GmbH.

Ritsch: „Das war anständig“

Warum es von der Warteschlange kein Foto gibt? Der Fototermin war auf 8.45 Uhr geplant, denn um 9 Uhr öffnet üblicherweise die Tourist-Information. Doch kam Jankowiaks Team den Wartenden entgegen und öffnete bereits um 8.30 Uhr. „Das war anständig“, findet Ritsch. Damit habe die Tourist-Information wieder etwas gut gemacht, was die Stadt in seinen Augen verbockte. Denn es ärgere ihn, dass der Gemeinderat nicht darauf drängte, den Fesakt zur 1250-Jahr-Feier Überlingens im Münster abzuhalten, wo erheblich mehr Besucher Platz gefunden hätten. Stadtpfarrer Bernd Walter hatte es vorgeschlagen. Oberbürgermeister Jan Zeitler lehnte allerdings ab, mit dem Verweis darauf, dass es sich um eine städtische Veranstaltung handle, bei der man niemanden von vorne herein ausgrenzen wolle, der kein Gotteshaus betreten möchte.

Nun wiederum fühlte sich mindestens eine gehbehinderte Überlingerin ausgegrenzt. Die 86-Jährige sagte, dass sie nicht in der Lage sei, sich für ein Ticket längere Zeit in eine Warteschlange zu stellen (siehe SÜDKURIER vom 14. Dezember). Wie sich am Montag herausstellte, hatte sich bis zum Start um 8.30 Uhr zwar besagte Warteschlange gebildet, danach jedoch wurden die Tickets ohne größeren Ansturm nach und nach ausgegeben. Gegen 9 Uhr sicherte sich Thomas Braus, ebenfalls ein früherer Gemeinderat, eine Eintrittskarte. Er sah‘s locker: „Wenn es hier nicht geklappt hätte, dann hätte ich mir den Festakt im Internet angeschaut.“

400 Karten für die Bürger

Um 10.30 Uhr gestern waren alle Karten vergriffen, wie Jankowiak mitteilt. 569 Plätze habe es insgesamt gegeben, 174 waren bereits reserviert für geladene Gäste, womit rund 400 für die Bürger blieben.

Dazu die Pressestelle der Stadt am Montagabend: „Diese Nachfrage bestätigt uns in unserer Planung, einen Livestream anzubieten, über den die Veranstaltung online verfolgt werden kann und somit jeder Bürger die Möglichkeit erhält, an den Feierlichkeiten teilzuhaben. Darüber hinaus freuen wir uns, zahlreiche Bürgerinnen und Bürger bei den über 150 Veranstaltungen rund um das 1250. Stadtjubiläum begrüßen zu dürfen.“