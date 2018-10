Überlingen – Das Programm für den Überlingen-Tag in Lahr steht fest. Am 14. Oktober reisen 1000 Überlinger zur dortigen Landesgartenschau, um die LGS-Fahne zu übernehmen. Alle 20 Reisebusse sind ausgebucht, sie starten um 8 Uhr am ZOB. Den genauen Programmablauf, Eintrittskarten und den Überlingen-Button gibt es am 14. Oktober direkt im Bus.

Von den 1000 Überlingern gestalten 700 mit ihren Vereinen und Gruppen das Programm und werben für Überlingen im Jahr 2020. Darunter die Schwerttanzkompanie, die Stadtkapelle, der Turnverein oder der Madrigalchor.

Die allerletzte Möglichkeit an Karten zu kommen und im Bus mitzufahren, besteht über eine Verlosungsaktion des SÜDKURIER Medienhauses. Die Teilnehmer werden mit T-Shirts ausgestattet, um sie als Überlinger in Lahr kenntlich zu machen. Wer mit seinem Privatauto nach Lahr fahren möchte, kann das natürlich tun und sich der Überlingen-Gruppe anschließen (Infos dazu am Überlingen-Stand in Lahr, bei der E-Werk-Bühne), muss aber dort den regulären Eintritt bezahlen.

Die Tausend aus Überlingen werden mit grünen T-Shirts ausgestattet. Sie stellen sich gemeinsam für ein Luftbild "Lebendiger Bodensee" auf. Wer hier dabei sein möchte, kann sein Glück über diese Verlosungsaktion versuchen.

Mitmachen ist einfach

Wir verlosen sieben Mal zwei Eintrittskarten + LGS-Shirt. Bei Interesse wählen Sie bitte die Gewinnhotline 01 37 9/3 70 500 45 (für 50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz) und sprechen das Stichwort "Lahr" sowie Ihren Namen und Ihre Telefon-Nummer sowie Ihre Adresse auf Band. Die Gewinner werden gelost und von uns am Donnerstag benachrichtigt, die Übergabe des Gewinns erfolgt in der SÜDKURIER-Geschäftsstelle. Die Hotline ist geschaltet bis 3. Oktober, 23.30 Uhr.

