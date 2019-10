Während der Fahrt hat der Beifahrer eines Autos plötzlich die Handbremse gezogen und das Wagen ins Schleudern gebracht. Wie die Polizei berichtet, habe der Fahrer das Auto stabiliseren und entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen bringen können.

Vorausgegangen wäre ein Streit zwischen den beiden Insassen, dem 25-jährigen Fahrer und seinem 30-jährigen Bruder. Diesen habe der 25-Jährige in erheblich alkoholisiertem Zustand am Donnerstag gegen 17.15 Uhr in Nußdorf abgeholt. Auf der Auffahrt zur B31 Richtung Uhldingen-Mühlhofen sei es dann zum Streit gekommen. Nach dem unfreiwilligen Stopp der Fahrt habe der 30-Jährige noch seinen Bruder und einen zu Hilfe kommenden Passanten angegriffen. Der Beifahrer musste schließlich wegen seines aggressiven Verhaltens eine Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.