Überlingen vor 6 Stunden

Alice Weidel kommentiert das EU-Wahlergebnis von Überlingen und spricht von „verunstalteter Seepromenade“

Wie kommentieren Politiker aus Überlingen das Europawahl-Ergebnis? Von Himmelhochjauchzend bis zu Tode betrübt. AfD-Chefin Alice Weidel, die politisch in Überlingen zwar praktisch nie in Erscheinung tritt, rechnet damit, dass auch in Überlingen bald der Klimanotstand ausgerufen werde.