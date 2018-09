Hoch hergehen wird es in der Innenstadt am Samstag, 6. Oktober, von 10 bis 17 Uhr: Denn hier findet zum achten Mal die Kinder-Olympiade statt. Spiel, Sport und Spaß für alle Kinder von sechs bis zwölf Jahren sind dann wieder angesagt. Aber nicht nur das: Während die Kinder rennen, lernen sie so ganz nebenbei die Überlinger Sportvereine kennen.

Viele positive Rückmeldungen

„Wir freuen uns sehr, dass fast alle Vereine und Sponsoren die Kinder-Olympiade weiter begleiten und unterstützen. Wir bekommen sehr viele positive Rückmeldungen. Das zeigt uns, dass wir mit dieser Veranstaltung weiter auf dem richtigen Weg sind“, sagt Markus Dufner vom Veranstalter MCD Sportmarketing. Im Vorjahr nahmen an der Kinder-Olympiade mehr als 500 Kinder teil.

Sie freuen sich auf die Kinder-Olympiade (von links): Markus Dufner (MCD Sportmarketing), Rainer Schöllhorn (Sparkasse Bodensee), Susi Mikulic (Stadtwerk am See) und Oberbürgermeister Jan Zeitler (Schirmherr). | Bild: Holger Kleinstück

Bei der Vorstellung der Veranstaltung im Rathaussaal sagte Oberbürgermeister Jan Zeitler, für die "lieb gewonnene Veranstaltung" habe er gern die Schirmherrschaft übernommen. "Die Kinderolympiade belebt die Innenstadt, so wie wir uns das wünschen", sagte der OB. Man werde an diesem Tag viele glückliche Eltern sehen, die beruhigt einkaufen könnten, weil sie sicher sein könnten, dass ihr Kind währenddessen in guten Händen sind. Während Susi Mikulic vom Stadtwerk am See darauf verwies, dass die Kinder an diesem Tag viele Sportarten ausprobieren könnten, sprach Rainer Schöllhorn von der Sparkasse Bodensee von einem Alleinstellungsmerkmal für die Stadt Überlingen.

Viel Spaß werden die Kinder bei der Kinderolympiade haben – so wie Melina im Vorjahr beim Seilhüpfen. | Bild: Holger Kleinstück

Überlinger Sportvereine werden vor allem auf dem Landungsplatz, der Promenade und Münsterstraße sportliche Stationen aufbauen und diese betreuen. In drei Altersklassen zwischen sechs und zwölf Jahren haben die Kinder die Möglichkeit, voraussichtlich 18 Stationen in beliebiger Reihenfolge zu durchlaufen und bei der abschließenden Siegerehrung neben der Urkunde und Medaille zahlreiche Preise zu ergattern, auch wenn nicht alle Stationen absolviert wurden.

Tischkicker, Tennisparcours und Zielwerfen

„Es geht nicht um Titel oder Ähnliches, sondern dabei sein ist alles“, unterstrich Dufner den olympischen Gedanken der Veranstaltung. So gibt es beispielsweise einen Tischkicker, eine Tor- und eine Kletterwand, einen Billardtisch und einen Geschicklichkeits- oder Tennisparcours. Neu ist ein kreatives Zielwerfen, das die Stadt Überlingen anbietet.

Auch ein Programm für Kinder unter sechs Jahren

Auch an die Kleinsten ist gedacht: Für die unter Sechsjährigen werden Mitmachaktionen wie Ponyreiten oder das Spielmobil vom Jugendreferat Überlingen an verschiedenen Plätzen angeboten. Ein buntes Rahmenprogramm auf dem Landungsplatz rundet die Veranstaltung ab. Mit dabei sind unter anderem der Turnverein Überlingen, Muay Thay Gym Mendez (Thaiboxen) und die die Musicalschule Bodensee. Teilnahmescheine sind bei vielen Überlinger Einzelhändlern und Firmen sowie bei den Vereinen erhältlich.

Der Zeitplan 10 Uhr: Start der Kinder-Olympiade

Start der Kinder-Olympiade 10 Uhr: Programm für unter Sechsjährige

Programm für unter Sechsjährige 12 Uhr: Musical Pop & Dance Academy by Musicalschule Bodensee (Landungsplatz)

Musical Pop & Dance Academy by Musicalschule Bodensee (Landungsplatz) 13 Uhr: Zumba mit „Clever Fit“ (Landungsplatz)

Zumba mit „Clever Fit“ (Landungsplatz) 14 Uhr: Muay Thai Gym Mendez (Landungsplatz)

Muay Thai Gym Mendez (Landungsplatz) 15 Uhr: TV Überlingen „Up to Lake“ (Landungsplatz)

TV Überlingen „Up to Lake“ (Landungsplatz) 16 Uhr: TV Überlingen „Up to Lake“ (Landungsplatz)

TV Überlingen „Up to Lake“ (Landungsplatz) 16 Uhr: Ende Programm für unter Sechsjährige

Ende Programm für unter Sechsjährige 17 Uhr: Zumba mit „Clever Fit“ (Landungsplatz)

Zumba mit „Clever Fit“ (Landungsplatz) 17 Uhr: Ende der Kinder-Olympiade und anschließende Siegerehrung (Landungsplatz)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein