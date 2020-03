Der Überlinger Einzelhandel hat auf Anregung von Anna Frauenfelder (Marc O‘Polo und Sport Schmidt) eine Aktion ins Leben gerufen: Gutschein statt Klopapier. Unter diesem Titel vereinen sich die von der Corona-Krise betroffenen Einzelhändler und ermunter die Kunden dazu, weiterhin ihre Lieblingsläden zu unterstützen, auch wenn sie derzeit geschlossen haben. Ganz leicht könnten Gutscheine per E-Mail bestellt und zu Ostern verschenkt werden. Frauenfelder: „Es wird auch eine Zeit nach Corona geben, in der wieder eingekauft werden kann.“

„Viele Mitglieder des WVÜ (Wirtschaftsverbund Überlingen) haben bereits von der Aktion erfahren und schließen sich zahlreich an“, teilte Frauenfelder mit. Dankbar sei sie der Druckerei DCS Überlingen, die sofort angeboten habe, für alle Mitglieder kostenlos entsprechende Plakate für die Schaufenster zu drucken.

Weitere Aktionen

Weitere gute Aktionen der lokalen Wirtschaft werden in einer SÜDKURIER-Aktion gebündelt. Hier finden, vergleichbar mit den vielen Nachbarschaftshilfen in der Corona-Krise, Kunden und Händler zueinander. Die Nutzung stellt für beide Seiten ein kostenloses Angebot dar. Einfach hier klicken und nach Aktionen in Ihrer Nähe stöbern.