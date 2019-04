Die Gassen der Überlinger Altstadt sollen während der Landesgartenschau erblühen. Blumenpracht an jeder Ecke, in Balkonkästen und Pflanztrögen, so die Idee der Initiatorin Dorothea Mittelmeier. Für diese Aktion konnten die Blumengeschäfte der Stadt, Flower Power, Blütenrausch, Herfurth und Widmer, gewonnen werden, die vor Ort mit Ständen, Rat und Tat parat stehen werden. Die Initiatorin freut sich nun auf eine rege Beteiligung der Anwohner.

Einen Testballon startet Dorothea Mittelmeier, Gründungsmitglied der "Freunde der Landesgartenschau", bereits in diesem Jahr. Ab Montag, 13. Mai, stehen die Blumenhäuser mit entsprechenden Sommerpflanzen für eine Woche in folgenden Gassen und Straßen der Überlinger Innenstadt: Grabenstraße, Münsterstraße, Spitalgasse und Luziengasse. Alle Anwohner sind aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen. Unter Mithilfe der "Freunde der Landesgartenschau" erhalten sie die Blumen für eine Sommerbepflanzung von den Blumengeschäften zum Selbstkostenpreis. Zusätzlich werden die Floristen den Anwohnern, die sich an der Aktion beteiligen, mit Informationen zur Seite stehen. Wo wächst und gedeiht eine bestimmte Pflanze am besten, ist sie geeignet für Sonne oder Schatten, diese und weitere Fragen werden in der Aktionswoche fachkundig beantwortet. Die Floristen stehen während dieser Woche vom 13. bis zum 18. Mai mit einer entsprechenden Blumen- und Pflanzenauswahl in den betreffenden Gassen. Gerne können sich weitere Interessenten auch aus anderen Gassen und Straßen der Altstadt an der Aktion "Gassenblühen" beteiligen.

Gedacht ist dann, das Erblühen der Überlinger Innenstadt während der Landesgartenschau 2020 in dieser Form zu wiederholen. Dorothea Mittelmeier sucht in diesem Zusammenhang noch nach helfenden Händen, eventuell einem Rentner, der im Mai dieses Jahres für eine Woche beim Aufhängen oder Befestigen von Blumenkästen behilflich sein könnte. Interessenten aus anderen Straßen können sich bei den genannten Blumenhäusern melden oder unter doro.mittelmeier@gmx.de direkt bei der Initiatorin.