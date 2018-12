von Melanie Kunze

Der Schreck muss groß gewesen sein. Eigentlich sollte im Jahr 2006 nur eine neue Heizung installiert werden. Doch dann machten die Bauarbeiter während der Arbeiten in der Rauensteinstraße einen erschreckenden Fund: Sie stießen auf Knochen. „Sofort wurde die Polizei informiert“, schildert der Historiker und Stadtkenner Oswald Burger den Ablauf. „Dem Kriminalamt war schnell klar, dass es sich um alte und menschliche Knochen handelt. Aufgrund der Lage – es handelt sich um das Gewann Judenkirchhof – und des Alters der Knochen, lag der Verdacht nahe, dass es sich um Überreste des jüdischen Friedhofs handeln könnte.“

Bild: Ellen Knopp

Doch wie kommt es, dass auf dem ehemaligen Friedhof jetzt ein Haus steht und keine Grabsteine, ist doch die Exhumierung im jüdischen Glauben verboten? Oswald Burger erklärt: „Mit dem jüdischen Friedhof verschwand nicht nur die letzte Ruhestätte, sondern auch die jüdische Gemeinde.“

Flucht aus Nordfrankreich

Bereits 1226 wird in einer lateinischen Quelle über den jüdischen Friedhof, der in der Nähe eines Weinbergs lag, berichtet. Damit gilt die jüdische Gemeinde in Überlingen als die älteste Gemeinde dieses Glaubens am Bodensee. Die Ansiedlung von Juden in der Region beginnt vermutlich mit einer Flucht aus Frankreich. 1182 ließ Philipp II. die Juden aus Nordfrankreich vertreiben. Es gab aber auch noch eine weitere Ursache: Durch den immer stärker aufkommenden Handel wurde mehr Geld benötigt. Da aber nur Juden Geld verleihen durften (den Christen war der Geldhandel verboten), standen sie meist unter dem Schutz des Kaisers.

Tiengen Auf den Spuren der früheren jüdischen Mitbürger: Ein Rundgang durch die Tiengener Gassen Das könnte Sie auch interessieren

Schutz gegen Geld

Umsonst war dieser Schutz nicht, schließlich flossen reichlich Gelder vorab in die Kassen des Reichs. Bereits 1236 wurden die Juden zu sogenannten „servi camerae“, Kammerknechten des Kaisers, und somit sein Eigentum. Damit war der Souverän für die Sicherheit der Juden verantwortlich, durfte aber auch seine Steuerhoheit uneingeschränkt nutzen. Der Kaiser konnte nicht direkt für jeden einzelnen jüdischen Mitbürger den Schutz selbst gewähren. Er vergab diese Aufgabe an sogenannte Pfleger, am häufigsten die Grafen vor Ort. Diese verfügten aber nicht über das gleiche Prestige wie der Kaiser. So war es meist um die Sicherheit der Juden nicht gut bestellt.

Juden durften Eigentum nur über Treuhänder erwerben

Da die Gemeinden auf das Geld der Juden angewiesen waren, erhielten diese auch Sonderrechte. Sie konnten ihre Religion frei ausleben, bei Streitigkeiten innerhalb der jüdischen Gemeinde unterstanden sie einer eigenen Gerichtsbarkeit. Zwar durften sie kein Eigentum erwerben, aber der Kauf über Salmannen (Treuhänder) war möglich. In der "Medinat bodase" von Karl-Heinz Burmeister, einem mehrbändigen Werk zur jüdischen Geschichte im Bodenseeraum, kann man nachlesen, dass der direkte Kauf in Überlingen verboten war.

Überlingen Adventskalender der verschwundenen Orte: Ein Stück Italien in Überlingen Das könnte Sie auch interessieren

Friedhof wurde auch von Konstanzer Gemeinde genutzt

Auch wenn ihnen Eigentum verwehrt war, so hatten sie immerhin eine eigene letzte Ruhestätte für ihre Toten: den jüdischen Friedhof. Doch nicht nur die Überlinger Juden nutzten diesen, sondern auch die Konstanzer Juden ließen ihre Verstorbenen in Überlingen bestatten. Nach dem ersten Judenpogrom 1332, bei dem zwischen 300 und 400 Gläubige bei lebendigem Leib in der Synagoge verbrannt wurden, waren unter den Toten nicht nur Überlinger Juden, sondern auch aus anderen Gemeinden. Die Überlinger Juden, die zum Zeitpunkt des Feuers nicht in der Stadt waren, kamen im Anschluss wieder zurück und wohnten auch noch weiterhin in ihren Häusern.

Mit dem jüdischen Grabstein auf dem städtischen Friedhof, dessen Gestaltung den alten Abbildungen aus dem 14. Jahrhundert nachempfunden ist, wird an die in Überlingen gefundenen menschlichen Überreste der Juden erinnert. | Bild: Oswald Burger

Konstanzer Juden übernehmen Überlinger Friedhof

1349 kam das jüdische Leben in der Region vollends zum Erliegen, die Gemeinden lösten sich vorläufig auf und der Friedhof verwahrloste zusehends. Die jüdische Gemeinde aus Konstanz dagegen erholte sich und war bereits 1376 wieder so weit erstarkt, dass sie den jüdischen Friedhof in Überlingen übernehmen konnte. Hierzu schreibt Mareike Heering in ihrem Aufsatz "Zum jüdischen Leben in Konstanz und Überlingen im Mittelalter": „Gegen eine jährliche Abgabe von 13 Pfennigen und einem Vrlg. (Vierling; entspricht einem Viertelpfund; Anm. d. Autorin) Wachs an die St. Nikolauskirche in Überlingen, sowie drei Pfennigen an das Spital und 34 Pfennigen an Hainrich Ryenolt durften die Konstanzer Juden den Friedhof so übernehmen, wie er mit Marken gekennzeichnet war.“

Überlingen Adventskalender der verschwundenen Orte: Wie in der Korbflechterei von Bernhard Nell in der Gradebergstraße vor 80 Jahren gearbeitet wurde Das könnte Sie auch interessieren

Fuhrmann verleumdete Juden

Wie Mareike Heering weiter schreibt, siedelten sich in Überlingen in den Folgejahren wieder Juden an und die Glaubensgemeinschaft wuchs auf vermutlich vier Familien. Das Ende der jüdischen Gemeinde in Überlingen sei dann die Folge einer Verleumdung gewesen: Ende 1428 wurde in Ravensburg eine Hochzeit gefeiert, an der viele Juden der Nachbargemeinden ebenfalls teilnahmen. Als danach ein 13-jähriger Junge im Haslachwald zwischen Ravensburg und Weingarten erhängt aufgefunden wurde, wies ein anfänglich beschuldigter Fuhrmann, der den Jungen in den Wald gefahren hatte, jede Schuld von sich und bezichtigte die Juden. Er unterschob ihnen das Verbrechen als Ritualmord.

Grabsteine des Friedhofs wurden in Gebäuden verbaut

Vermutlich unter Folter wurden Geständnisse erpresst. Nicht nur die Ravensburger Juden wurden des Verbrechens angeklagt, sondern auch die Überlinger. Mit den Ravensburger Juden wurden zwölf von ihnen auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Die noch verbliebenen elf Juden wurden zwangsgetauft. Die Überlinger schworen, nie wieder Juden aufzunehmen. Der jüdische Friedhof wurde aufgelöst, die Grabsteine für andere Bauwerke verwendet. So wurden unter anderem Gedenksteine im Fundament des Münsterchores gefunden. Die Grabsteine stehen heute im Garten des städtischen Museums. Oswald Burger merkt an: „Die menschlichen Überreste, die 2006 entdeckt wurden, sind auf den Überlinger Friedhof umgebettet worden. Ein neuer Grabstein erinnert heute an sie."