Je nach Kondition kommt der Spaziergänger mehr oder weniger außer Puste an einem der schönsten Aussichtspunkte Überlingens an: der Uhlandhöhe. Die Mühe lohnt sich. Von hier aus kann er wunderbar den Blick schweifen lassen: Altstadt, Gallerturm, Münster, Bodensee und weit in der Ferne die schneebedeckten Alpen sind von der Uhlandhöhe aus zu sehen. Das ortskundige Auge mag vielleicht erkennen, welcher Turm zu welchem Gebäude gehört, welchen Namen dieses oder jenes Örtchen trägt, das sich an das Bodenseeufer schmiegt und wie die bizarren Felsspitzen in der Ferne heißen. Doch wer sich nicht auskennt, dem wäre mit einer Panoramatafel viel geholfen. Und tatsächlich: Genau so eine Tafel gab es in der Vergangenheit. „Der Verschönerungsverein Überlingen hatte eine aufgestellt, bereits sehr schnell nach seiner Gründung am 9. Dezember 1899“, erzählt Josef Widmer, Verwaltungsrat des Verschönerungsvereins. Gründungsmitglied und Vorsitzender Hermann Manz hatte den Anstoß dazu gegeben.

Freizeitverhalten änderte sich

.Jahrzehntelang hatte Hermann Manz in dem Verein gewirkt, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, „dem in Überlingen schon bestehenden Kurkomitee einen Teil seiner vielen Aufgaben abzunehmen, die Verschönerung Überlingens und seiner Umgebung zu fördern, durch Neuanlage und Unterhaltung von Spazierwegen, Aussichtspunkten, Wegweisern, Aufstellung von Ruhebänken und so weiter tatkräftig einzugreifen“, wie dem Tätigkeitsbericht anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Vereins zu entnehmen ist. Denn es trat ein Wandel in der Freizeitgestaltung der Deutschen ein. Zuvor „weilte der biedere Deutsche auch in den Stunden seiner Erholung mit Vorliebe zwischen seinen vier Wänden“. Und weiter heißt es in dem Vereinsbericht: „Mehr und mehr erwachte der Sinn für das Schöne draußen in der Natur, mehr und mehr erkannte man den Gewinn für Leib und Seele, den das Wandern und Verweilen im Freien bietet.“

Mitgliederzahlen im Verein steigen schnell an

Der heutige Wegewart des Verschönerungsvereins und frühere Vorsitzende Thomas Vogler erzählt, dass einiges an Arbeit nötig war, um die Natur so attraktiv und erfahrbar wie möglich zu machen. „Am 9. Dezember 1899 traf sich eine ansehnliche Zahl Überlinger Herren aus allen Berufsständen in den Räumlichkeiten der Brauerei Koloß und gründete den Verein mit Hermann Manz an der Spitze.“ Im Anschluss machten sich die Herren sofort ans Werk und fanden für ihre Ideen zahlreiche Mitstreiter: Die Mitgliederzahl wuchs rasch auf 115. Der Verein plante einen Fußweg vom Spitzgarten zum Burgberger Wäldchen, eine Weganlage von der Gletschermühle zum Stollen, einen Fußweg am See entlang nach Nußdorf und eine Panoramatafel.

Verein muss Tafel mehrmals erneuern

„Die hatte aber offenbar einen schweren Stand, sie wurde immer wieder zerstört“, erzählt Verwaltungsrat Josef Widmer. Auch im Tätigkeitsbericht des Vereins von 1913 ist vom Unmut über den Vandalismus zu lesen: „Lebhaft wurde von allen Seiten der Wunsch und die Hoffnung ausgesprochen, daß es gelingen möge, die bubenhaften Rohlinge zu ermitteln und einer abschreckenden Bestrafung zuzuführen.“ Erst im Jahr zuvor hatte der Verein ein neues Panorama eingelegt und schon 1915 musste wieder ein Schild angefertigt werden. Und das mitten im Ersten Weltkrieg, als die Vereinstätigkeiten eigentlich ruhten. „Unsere verfügbaren Mittel wurden dem Vaterlande zur Verfügung gestellt“, heißt es dazu im Tätigkeitsbericht.

Schwierige Lage nach 1918

Nach dem Ende des Krieges nahm der Verein seine Aktivitäten wieder auf, errichtete Ruhebänke, baute das Wegenetz aus, stellte Wegweiser und Orientierungskarten auf und lobte Preise für das am schönsten mit Blumen geschmückte Haus aus. Doch kaum ging es mit dem Verein nach 1918 etwas bergauf, da ereilte ihn schon das nächste Unglück, wie Josef Widmer erzählt: „Der Krieg, der Versailler Vertrag, Reparationen, all das machte die Reichsmark praktisch wertlos.“ Darüber gibt auch der Tätigkeitsbericht Aufschluss: „In allen Kassen blieben anstelle der früheren Bestände nur noch fast wertlose Trümmer zurück, auch in der Kasse unseres Verschönerungsvereins, der am Jahresende 1923 einfach mittellos dastand.“

Tafel überstand Zweiten Weltkrieg

Doch die Mitglieder gaben nicht auf. Der Zweite Weltkrieg bedeutete zwar erneut eine Zäsur, aber wie schon in der Vergangenheit machte der Verein nach dem Kriegsende 1945 mit der Erlaubnis der Militärregierung weiter. Die Panoramatafel auf der Uhlandhöhe überdauerte trotz der wiederholten Zerstörungswut Unbekannter und der Kriege die Zeit. Nicht zu verwechseln ist sie aber mit der Tafel, die seit 2016 auf der Aussichtsplattform beim Gallerturm steht. Dort sind hochauflösende Bilder, mit neuer Technik aufgenommen, unter kratz- und bruchsicherem Plexiglas zu sehen. Im Gegensatz dazu bestand die alte Panoramatafel auf der Uhlandhöhe aus Papier. Sie war auf einer einfachen Eisenunterlage angebracht und wurde durch eine Glasplatte geschützt. Heute sind nur noch die Betonfundamente vorhanden, erzählt Thomas Vogler. Das alte Panoramabild lagert mittlerweile im Museum von Überlingen, das Gestell wurde irgendwann in den 1960er Jahren abgebaut. „Als ich 1976 nach Überlingen kam, war es schon nicht mehr da“, sagt Vogler.

Die alte Panoramatafel liegt heute im Überlinger Museum. Der Verein hatte sie kurz nach seiner Gründung 1899 aufgestellt, doch sie wurde im Laufe der Jahre immer wieder zerstört. | Bild: Städtisches Museum Überlingen

Aussichtspunkt lockt auch ohne Panoramatafel

Der Gründer des Verschönerungsvereins, Hermann Manz, wohnte übrigens ganz in der Nähe in der heutigen Straße „Zum Gallerturm“. Und Josef Widmers Großmutter arbeitete für Hermann Manz im Haushalt, bevor sie ihren Mann kennenlernte. „So klein ist die Welt“, sagt Widmer. So klein und doch wieder so weit, wenn man auf der Uhlandhöhe steht und den Blick in die Ferne schweifen lässt: vom nahen Münsterturm bis hin zu den Alpen und über den See hinweg.