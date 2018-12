von Magdalena Stoll

Schwitzend steht die kräftige Frau vor ihren Öfen und schaufelt eine Schippe Koks nach der anderen hinein. Ihre Aufgabe: die Überlinger sauber zu bekommen. Die Weißgekleidete ist die Leiterin der örtlichen Badeanstalt, hört auf den Namen „Fräulein Schneider“ und hat das Haus immer voll. Zumindest so lange, bis in den 1970er Jahren der Wohlstand und damit auch eigene Badezimmer in die Überlinger Häuser einziehen. Da muss die Badeanstalt ihre Pforten schließen, verschwindet aus dem Stadtbild, gerät in Vergessenheit. Und so war Klaus Bühler auch ausgesprochen verblüfft, als er im Jahr 1998 das Haus in der Jakob-Kessenring-Straße 13 kaufte und beim Sanieren Gullys und gekachelte Wände im Erdgeschoss fand.

Badeanstalt in den 1960er Jahren gut besucht

Neugierig geworden, begann er zusammen mit seiner Frau Helgard zu recherchieren und fand, auch in Gesprächen mit alteingesessenen Nachbarn, jede Menge heraus. Einer von denen, die sich noch gut an die Badeanstalt erinnern können, ist Wilhelm Stumpf von der gegenüberliegenden Blechnerei Stumpf: Als er 1963 nach Überlingen kam, um das seit 1923 existierende Geschäft von seinem Schwiegervater zu übernehmen, nahm er dann und wann gerne mal das Angebot der Badeanstalt wahr.

Freistehende Wannen und gekachelte Trennwände

„Im Winter, wenn ich von der Baustelle kam, war es wunderbar, mich in dem warmen Wasser wieder aufzuwärmen“, erzählt Stumpf. Und: „Ich habe immer noch vor Augen, wie Fräulein Schneider ihre 200 Liter großen Badewannen mit warmem Wasser füllte. Sie trug immer einen weißen Mantel bei der Arbeit.“ Auch das Innere der Badeanstalt ist Wilhelm Stumpf noch gegenwärtig: „Es waren freistehende Wannen, so eine habe ich immer noch auf dem Speicher.“ Die Badewannen waren durch gekachelte Wände voneinander getrennt, sodass quasi jeder Nutzer ein kleines Badezimmer für sich hatte.

Wie verlockend muss in den 1960er Jahren bei diesem Wetter ein Besuch in der wohlig warmen Badeanstalt in der Jakob-Kessenring-Straße in Überlingen gewesen sein.

Ofen wurde mit Koks angeheizt

Um Wasser zu erhitzen, verwendete Fräulein Schneider einen Ofen und einen riesigen Kessel. Im hinteren Teil der Badeanstalt befand sich ein Kokskeller. Wilhelm Stumpf erinnert sich sehr gut an diese starke Frau, die Koks in den Ofen hineinschaufelte. Es sei ein amüsantes Bild gewesen, erzählt er. Wenn das Wasser heiß genug war, füllte Fräulein Schneider die Badewanne. „Man tauchte komplett in die Wanne ein, bis das Wasser zum Kinn reichte“, sagt Stumpf lächelnd. Der Blechner war dort aber nicht nur zum Baden. Immer wieder führte er auch Reparaturen durch, „wenn beispielsweise hinten Sicherheitsventile rausgehauen waren“, erzählt er.

Badezeit war begrenzt

In den 1960er Jahren kostete das Badevergnügen etwa drei Mark. Die Badeanstalt hatte täglich offen, am Samstag herrschte dort besonders viel Betrieb. „Samstags war es sehr voll. Da hat der Kamin geraucht. Alles kam: Kinder und Erwachsene, Männlein und Weiblein“, erinnert sich Wilhelm Stumpf. „Die Badezeit war natürlich begrenzt, damit alle drankommen konnten.“ Auch die alteingesessene Überlingerin Lisbeth Krezdorn hat hier als Mädchen gebadet. Sie erzählt: „Ich weiß noch ganz genau, wie ich damals auf dem dicken schwarzen Ledersofa warten musste, bis eine Badewanne frei war. Und wenn ich dann endlich drankam und ein Bad besetzen konnte, war es viel zu schnell vorbei.“ Sie hat es immer außerordentlich bedauert, wenn das Klopfzeichen an der Tür ertönte: „Das war Fräulein Schneider, die mir ein Zeichen geben wollte, dass die Badezeit vorbei ist.“

Kinder warteten kürzer

Renate Lohr, deren Eltern das legendäre Café Museum betrieben haben, denkt gerne an die Zeit in der Badeanstalt zurück. Sie beschreibt den Ablauf, der ihr wie ein Ritual vorkam: „Einer der Gesellen, der in der Konditorei arbeitete, fuhr mit dem Fahrrad zum Baden und brachte die kleine Renate, sprich mich, mit. Ich kaufte bei Fräulein Schneider eine rot-orangene Fichtennadel-Tablette für's Badewasser.“ Mit einem Lächeln auf den Lippen fügt Renate Lohr an: „Ich musste nicht so lange auf mein Bad warten, wie die anderen. Denn für so ein kleines Kind brauchte man nicht so viel Wasser in der Badewanne.“

Steigender Komfort in den Wohnungen brachte das Ende der Badeanstalt

Die Badeanstalt stellte in den 1970er Jahren nach ungefähr 40 Jahren ihre Dienste ein. Doch nicht nur der zunehmende Komfort in den Wohnungen trug zum Ende des Geschäfts bei. Ein weiterer Grund war die Eröffnung des Kurmittelhauses im Jahr 1967, das den Kunden nicht nur ein warmes Bad, sondern auch viele weitere Anwendungen anbieten konnte.

Viele erinnern sich noch heute an ihre Besuche in der Badeanstalt

Heute sieht man bei „Allerlei“, dem Antiquitätengeschäft, das Helgard Bühler im Erdgeschoss eingerichtet hat, noch gekachelte Bereiche, die auf die Geschichte des Hauses hinweisen. Die Gullys sind nicht mehr zu erkennen, da nun ein neuer Boden die Fläche bedeckt. Doch immer noch versucht sich die Geschäftsfrau vorzustellen, wie es hier wohl aussah, als Badewannen an den Stellen standen, wo sich heute Regale mit Antiquitäten befinden. Dabei erhält sie kräftig Unterstützung: „Immer wieder kommen ehemalige Badegäste im Laden vorbei und erzählen mir, dass sie vor vielen Jahren hier das warme Wasser genossen haben“, erzählt Helgard Bühler, die gemeinsam mit ihrem Mann Klaus in diesem Haus noch eine weitere Besonderheit entdeckte: eine Räucherkammer im Dachgeschoss. Die Bühlers haben sie bis heute erhalten.

Friseur und Zahnarzt arbeitete im ersten Stock des Gebäudes

„Und zwischen den Holzlatten im Boden des ersten Stocks fanden wir bei der Renovierung unzählige Haarnadeln, mit denen sich die Frauen früher die Haare hochgesteckt hatten“, erzählt Helgard Bühler. Auch zu diesem Geheimnis hat Wilhelm Stumpf eine Erklärung: „Im ersten Stock hatte Ulrich Schneider, der vermutlich mit dem Fräulein Schneider verwandt war, eine Zeit lang sein Geschäft. Laut den Überlinger Adressbüchern war er auch Eigentümer der Badeanstalt. Es hieß: 'Ulrich Schneider – Friseur und Zahnarzt.'“ Man könnte heute denken: eine seltsame Verbindung, diese zwei Berufe. Doch früher war das ganz normal, erzählt Stumpf.