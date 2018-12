von Mike Durlacher

Auch Löcher können verschwinden. Jene, um die es in dieser Geschichte geht, waren einst von so großer Bedeutung, dass sie der Wiese, in der sie sich befanden, ihren Namen gaben: "Das hier ist der sogenannte Lochgarten", sagt Ortshistoriker Hermann Keller und deutet in Richtung der Obstbäume. "Die Löcher wurden inzwischen zugeschüttet, sie waren sicher mehrere Meter tief", ergänzt Keller: "Gleich daneben liefen Schienen den Hügel hinunter." Der Grund, der diese Merkwürdigkeiten inmitten der Idylle notwendig machte, war ein kleiner Steinbruch, der die Löcher verursachte: Sie entstanden durch das Entfernen der Erde und das Brechen der Steine. Dieser Steinbruch war nicht der einzige: Vier bis fünf gab es einst in der Lippertsreuter Umgebung. Abgebaut wurde hier Molasse, die sich besonders gut für den Hausbau eignete. Die Entstehungsgeschichte dieses Sedimentgesteins bei Lippertsreute begann vor etwa 70 Millionen Jahren, in jener Zeit, als sich die Alpen bildeten. Während sich die Berge aufschichteten, entstand auf deren Nordseite eine große Senke, die von Lyon bis nach Wien reichte.

Die Steinbrüche befanden sich großteils nördlich von Lippertsreute. Bild: Kreisarchiv | Bild: Kreisarchiv Bodenseekreis

"Dort hinein strömte Meerwasser, Sedimente der Alpen lagerten sich in diesem urzeitlichen Meer ab und bildeten die sogenannte Untere Meeresmolasse", beschreibt Keller. Mit der Zeit riss die Verbindung des Meeres nördlich der Alpen zum Mittelmeer ab, die Flüsse wandelten das Meer über die Jahrtausende in Süßgewässer um. "Die Sedimente, die die Flüsse in das Gewässer nördlich der Alpen trugen, lagerten sich ab und bildeten wiederum die Untere Süßwassermolasse", erklärt Keller weiter. Als sich das Gebiet durch Erdbewegungen wieder senkte, strömte abermals Salzwasser aus dem Mittelmeer in das Voralpenland. "Mit dem Salzwasser kamen auch Tiere wie Haifische, Krokodile und dergleichen. Ich selbst habe hier Haifischzähne, Austernschalen und Krokodilschuppen gefunden", berichtet der ehemalige Lehrer erfreut. Und auch der Bezirksinspektor berichtete 1850 in seinen Ortsbereisungsprotokollen: "In den Steinbrüchen zeigen sich Versteinerungen von Fischen und Muscheln."

Meißelspuren beim Lochgarten

Überall war die Molasse zu finden, viele der Lippertsreuter Häuser wurden früher aus dem Molassestein gebaut. Er war weich genug, um ihn relativ einfach aus dem Felsen zu brechen und zu bearbeiten. Noch heute lassen sich unterhalb des Steinbruchs beim Lochgarten an einem weiteren Steinbruch Meißelspuren und unnatürlich gerade Kanten und rechte Winkel erkennen. Dieser Steinbruch ist auch in den Ortsbereisungsprotokollen erwähnt. Dem Bericht für das Jahr 1883 ist zu entnehmen: "Der Steinbruch des Zacharias Mägerle, dessen Wände etwa zwölf bis 15 Meter tief sind, muss mit einem Hag versehen werden, da leicht jemand hinabstürzen könnte. An der Stelle, wo der Feldweg von diesem Bruch vorbei, oder über denselben hinführt, muss ein neues Geländer angebracht werden."

Bild: Ellen Knopp

Waren die Steine einmal aus dem Felsen gelöst, wurden sie beim Lochgarten in eine kleine Lore gewuchtet, mit der sie über Schienen etwa 100 Meter bergab zur Straße transportiert wurden. Dass das der Straße nicht gut tat, lässt sich dem Bereisungsprotokoll von 1883 entnehmen, in dem der Bezirkskommissar feststellte, dass "[d]er neu hergestellte Weg in die Hebsackhöfe […] sehr verdorben [ist] durch die Steinfuhrwerke aus den Steinbrüchen des Zacharias Mägerle, welcher noch Steine brechen lässt und des Georg Hahn und der Witwe Ruther, welche ihre Steinbrüche zur Zeit nicht mehr benützen. Die Gemeinde muss diesen Weg wiederherstellen lassen, sich aber bemühen, von diesen Steinbruchbesitzern einen Beitrag zu erlangen."

Der Weg war erst 1882 befestigt worden. Die Steinbruchbesitzer hatten selbst freiwillig 40 Mark dafür bereitgestellt. "Ein schönes Beispiel für die Verwendung des Lippertsreuter Sandsteins ist die Steinwand der großen Scheune des Hebsacker Hofs in der Nähe von Ernatsreute", sagt Hermann Keller. Die Front der Scheune liegt direkt an der Straße. Sie zeigt Verwitterungsspuren und wurde aus großen Blöcken des Molassesteins errichtet.

Die gute Formbarkeit der Molasse hat aber auch ihre Nachteile: Sie verwittert schnell, der Regen verwäscht die Steine, ein allseits bekanntes – und besonders von Restauratoren alter Kirchen beklagtes – Phänomen. "Deshalb ist die Kirche in Lippertsreute auch nicht aus dem hiesigen, sondern aus Rorschacher Sandstein gebaut." Hermann Keller weiß: "Der ist härter als unserer hier."