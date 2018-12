von Melanie Kunze

Ein Sturz mit Folgen: Zu beschwerlich und unbequem war für Fräulein Klöber, wie sie sich selbst nannte, nach ihrem Skiunfall das Sitzen auf normalen Bürostühlen geworden. Anstatt sich weiter zu quälen, ergriff Margarethe Klöber 1934 die Chance und kaufte, als sich ihr die Gelegenheit bot, einen in Schieflage geratenen Handwerksbetrieb für Bürostühle im Überlinger Feigental. Neben den Maschinen übernahm die 25-Jährige auch die drei angestellten Mitarbeiter.

Das Klöber-Areal, kurz bevor es 2007 abgerissen wurde. | Bild: SK Archiv

Doch bevor die Produktion richtig begann, entwickelte die findige Unternehmerin eine spezielle Federung weiter, eine sogenannte allseitige Federung, und nannte das neue Sitzmöbel „Gesundheitsstuhl“. Damit war für sie auch der Name ihrer Firma klar: Böhlers Gesundheitsstuhlfabrik Inh. G. Klöber. Böhler deshalb, weil der Betrieb bis zur Übernahme so geheißen hatte. Im ersten Jahr stellten Margarethe Klöber und ihre Mitarbeiter gerade einmal 30 Stühle pro Monat her. Beachtlich ist, dass die engagierte Chefin ihren Betrieb selbst mit ihrem Ersparten aufbaute und bereits 1935 einen ersten großen Erfolg auf der Frankfurter Messe feiern konnte.

Aufträge sogar aus dem Ausland

Die Aufträge flatterten aus vielen Städten herein – und selbst im Ausland verkauften sich die Drehstühle ganz hervorragend. So schön die Auftragslage auch war – einen Haken hatte die Sache: Um den vielen Anfragen gerecht zu werden, musste die Firma schnell wachsen und expandieren, Material musste beschafft und auch mehr Mitarbeiter eingestellt werden. All das verursachte enorme Kosten; da Margarethe Klöber keinen Kredit aufnehmen wollte, nahm sie noch eine Stelle als Prokuristin an und sorgte somit für die Liquidität ihrer Firma. Immerhin konnten jetzt schon zehnmal so viele Stühle verkauft werden wie im Vorjahr.

Dem fulminanten Start folgten härtere Zeiten. Die Produktion konnte in der Zeit kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zwar aufrechterhalten werden, die Materialien für den zivilen Industriebereich zu bekommen, war allerdings der reinste Kampf. Aber auch hier ließ sich die findige Geschäftsfrau etwas einfallen: Sie fuhr nach Berlin und überzeugte den Leiter der Überwachungsstelle, dass ihr Modell, „Polstergleich“ genannt, einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung für die Mitarbeiter der Rüstungsbetriebe darstellen würde. Der Plan ging auf, und die Existenz der Firma war erst einmal gerettet.

Da der Bedarf trotz der Aufrüstung stetig wuchs, expandierte der Bürostuhlhersteller und konnte somit an der zweiten Produktionsstätte in Ludwigshafen im August 1939 den Betrieb aufnehmen. Doch nur wenige Wochen später brach der Zweite Weltkrieg aus, wenige Tage später wurde der Betriebsleiter des neuen Werks eingezogen und die gerade begonnene Produktion musste schon wieder eingestellt werden. Der Unternehmerin gelang es aber, ihren Standort in Überlingen mit einer minimalen Fertigung aufrechtzuerhalten.

Lange Zeit musste das Unternehmen durchhalten, bis sich 1942 für den Betrieb und Margarethe Klöber privat eine schicksalhafte Begegnung zutrug: Die Unternehmerin lernte den Direktor des Schiesser Werkes St. Ludwig kennen: Noch bevor die Vertragsverhandlungen für die Einrichtung seines neuen Werks abgeschlossen waren, nahm sie seinen Heiratsantrag an. Der Auftragsabschluss erfolgte im Nachgang.

Mit Müh und Not überstand der Betrieb die Kriegswirren, auch in der Nachkriegszeit musste er ums Überleben kämpfen und zeitweise sogar die Produktion einstellen. Mittlerweile waren alle Männer eingezogen und Margarethe Klöbers Ehemann vermisst. Um die Familie über Wasser zu halten, eröffnete sie gemeinsam mit ihrer Schwägerin ein Tauschgeschäft in Radolfzell.

Im Oktober 1946, als sie die Nachricht erhielt, dass ihr Mann zwar in russischer Kriegsgefangenschaft, aber am Leben sei, wurde erneut der Kampfgeist der Unternehmerin geweckt. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten kam der Betrieb wieder zum Laufen, und mit dem wirtschaftlichen Aufschwung in den 50er und 60er Jahren florierte das Geschäft wieder. 1970 wurde der Betrieb nochmals erweitert, bevor 1976 die Produktion und 1980 auch die Verwaltung nach Owingen verlagert wurden.

Auch wenn die Firma Klöber aus dem Stadtbild in Überlingen verschwunden ist, läuft die Produktion in Owingen ungebrochen weiter. Wer sich nach einem bequemen Sitzmöbel sehnt, wird hier immer noch fündig, auch wenn das Modell „Polstergleich“ mittlerweile nicht mehr zum Sortiment zählt.