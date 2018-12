von Magdalena Stoll

Überlingen – Eine Brücke an der Promenade nahe des Landungsplatzes? Das kann sich heute kaum noch ein Überlinger vorstellen. Der Optiker und Stadtrat Ulrich Krezdorn hingegen war vor 1971 häufig dort: Er ist in Überlingen aufgewachsen, es waren seine Kindertage, und das „Löwenbrückle“, benannt nach dem nahegelegenen Gasthaus Löwen, hat er besonders geliebt.

Ulrich Krezdorn zeigt, wo das Löwenbrückle einst verlief. | Bild: Magdalena Stoll

Die Promenade – allerdings nicht in ihrer heutigen Form, sondern deutlich schmaler – entstand um 1860 durch Aufschüttung und Abriss mancher Bauwerke. Davor reichten die meisten Häuser bis ans Wasser. Der neu gewonnene Raum direkt am See erwies sich aber nicht überall als stabil: Dort, wo man heute vor den Restaurants Galerie Fauler Pelz und Café Walker spazieren kann, war es schlammig und unbeständig. Ein Verbindungsweg, der die Spaziergänger trockenen Fußes auf die andere Seite brachte, musste her.

Finanzmittel dafür kamen weitgehend von der Großherzoglichen Badischen Regierung. Dieser Verbindungsweg bestand aus einer Stahlkonstruktion, die einen Holzboden trug. Ihr Boden ähnelte stark der Seufzerbrücke am Gondelehafen – allerdings war sie eben und nicht gebogen. „Man konnte durch die Holzstäbe das Wasser sehen, und es war ein idealer Platz zum Angeln“, erinnert sich Ulrich Krezdorn, der mit seinen Freunden als Kind oft auf der Brücke und auch auf dem Landungsplatz unterwegs war: „Die Promenade war früher im Bereich des Landungsplatzes asphaltiert, für uns Kinder diente sie als Spielplatz.

Hier konnten wir zum Beispiel mit Rollschuhen fahren. Das Rattern über die groben Holzbohlen der Brücke mit den Rollschuhen war für uns Kinder eine Herausforderung – und ein Genuss für unsere Ohren. Weniger allerdings für die Gäste im Faulen Pelz, die in Ruhe ihren Kaffee schlürfen wollten.“

Der Stadtrat muss schmunzeln, wenn er an das Brückengeländer denkt: „Der Handlauf des Geländers war ein ewig langes Rohr. Wenn wir Lausbuben in das eine Ende des Rohres kräftig pusteten, kam am anderen Ende ein lautes Geräusch heraus, das wie ein Furz klang. Das erschreckte ordentlich die Kurgäste, die wie aus dem Nichts etwas hörten.“

Bei Hochwasser besonders beeindruckend

Besonders beeindruckend war das Löwenbrückle bei Hochwasser. Ulrich Krezdorn fand es faszinierend, zu beobachten, wie „die Holzbohlen an der Brücke aufschwammen. Die Feuerwehr musste die Teile beschweren, damit sie unter Wasser blieben und sich so nicht von der Stahlkonstruktion losreißen konnten.“

Zwischen den 1930er und den 1960er Jahren veränderte sich das Öko-Bewusstsein. „So starteten Programme zur Reinhaltung des riesigen Trinkwasserspeichers. Der Rat nutzte dies als Chance, um für Überlingen eine Gesamt-Kanalisation zu installieren, und um die alte, für die heutigen Verhältnisse viel zu enge Promenade zu verbreitern“, erklärt der Stadtrat.

"Heute die schönste Promenade am Bodensee"

„So entstand in den 70er Jahren der Ufersammler, eine technische Herausforderung wegen der miserablen Bodenverhältnisse, ein Bauwerk, das damals seinesgleichen auf der ganzen Welt suchte.“ Viele Kastanien, die Mole und auch das Löwenbrückle verschwanden. „Dafür aber wurde uns die schönste Promenade am ganzen Bodensee geschaffen.“