Der „Auerbuckel“ ist bei Menschen, die gerne mit dem Rad unterwegs sind oder zu Fuß gehen, so berühmt wie gefürchtet: Wer hat hier angesichts des steilen Bergs nicht schon mal geächzt? Aber wie viele von all jenen, die sich hier hinaufquälen, wissen, was Ulrich Huther weiß, nämlich, dass sich hier einst das Überlinger Gewerbegebiet befand?

Bild: Ellen Knopp

Ulrich Huther hat das hautnah erlebt

Die von Ulrich Huther gegründete Firma Bregenzer, heute ein Reiseunternehmen, das der gebürtige Überlinger leitet, stand hier, ebenso wie die Büromöbelfirma Sauter und die Maschinenfabrik Auer. Die Firmen waren an ein Abstellgleis angebunden, durch das die Betriebe mit den jeweils benötigten Materialien versorgt werden konnten. Die Kinder der Nachbarsbetriebe, Wolfgang Sauter und Hans-Adolf Auer, deren Eltern damals an der Spitze der Unternehmen standen, waren Ulrich Huthers Freunde.

Eisen- und Glockengießerei

„Die Maschinenfabrik Auer hat ihre Wurzeln in der Gießerei Blersch, die 1835/36 von Karl Theodor Blersch aus Mühlhofen gegründet wurde und zuerst ihren Standort in der Nähe des Friedhofs und dann in der Mühlbachstraße hatte“, erklärt Huther. Die Firma Blersch war eine Eisen- und Glockengießerei und stellte neben Kirchenglocken auch Schiffsglocken her, die damals bei der Ein- oder Ausfahrt von Schiffen ein akustisches Signal zu geben hatten. Später kamen aus der Blersch-Werkstatt auch Pumpen und Feuerwehrspritzen. Die Feuerwehr in Nesselwangen erwähnt ein Verkaufsangebot aus dem Jahr 1889, als eine Feuerspritze der Fabrikation Blersch zum Preis von 1260 Reichsmark auf den Markt kam.

Vor dem Auerbuckel werden Ulrich Huthers Kindheitserinnerungen wach. Einiges hat sich seitdem verändert, zum Beispiel wurde diese Mauer erst vor ein paar Jahren gebaut. | Bild: Magdalena Stoll

„Wenn man heute eine von den in der Firma fabrizierten Feuerwehrspritzen anschauen möchte, kann man das im Salemer Feuerwehrmuseum tun“, empfiehlt Huther. Die Gießerei wurde schließlich modernisiert, und Friedrich Blersch, einer der Söhne des Unternehmers, übernahm das Geschäft. Im Industriegebiet arbeiteten die benachbarten Firmen Hand in Hand.

Kein Interesse bei den Töchtern

Als Blersch in den Ruhestand gehen wollte, hatte er Schwierigkeiten, einen geeigneten Nachfolger zu finden. Seine beiden Töchter hatten kein Interesse an der Leitung der Firma. Die Brüder Adolf und Johann Auer übernahmen und produzierten fortan Maschinen für Landwirtschaft und Industrie. Ab 1918 gingen die beiden getrennte Wege: Johann eröffnete eine Werkstatt, Adolf übernahm die Glockengießerei und Feuerwehrspritzenfabrik Blersch, die nun durch den Umbau, die Beschaffung einer neuen Ausstattung und den Anschluss einer Aluminiumgießerei zu einer modernen Produktionsstätte wurde. In Ulrich Huthers Kindertagen gehörte die Maschinenfabrik den Brüdern Adolf junior und Josef Auer, den Söhnen von Adolf Auer.

In die Firma spickeln

Als Nachbarskind durfte Ulrich Huther zusammen mit Hans- Adolf, dem Unternehmersohn, „hineinspickeln“, wie die Arbeit in diesem „Fabrikle“ lief. Er beobachtete, wie in der Schalungsabteilung, die der Arbeitsvorbereitung diente, die Gussformen hergestellt wurden.

Eindrucksvoller Zeitungsbericht

Nicht nur Ulrich Huther hat Erinnerungen: Ein Zeitungsartikel vom 30. November 1961 beschreibt die Eindrücke des Besuches eines Journalisten in der Gießerei. Der Autor zeigt sich beeindruckt von der überraschenden Größe der Firma mit 90 Mitarbeitern in verschiedenen Abteilungen. Bildhaft gibt der Zeitungsartikel eine Szene während der Produktion wieder: „[U]nwillkürlich schlossen sich die Augen bis auf einen schmalen Spalt, denn nur ein paar Meter weiter sprühte gerade flüssiges Metall aus dem Schachtofen in einen kleineren Eimer.“

Abstellgleis am Tunnelportal

Bei dem flüssigen Metall handelte sich es um eine Mischung aus Koks und Kalkstein mit verschiedenen Sorten Roheisen sowie Gussbruch und Stahlschrott. Das Material wurde in Waggons angeliefert und zwischen dem heutigen Bahnübergang und dem Tunnel am Ostbahnhof von einem Seitengleis abgeholt. Für den Transport benötigte die Firma einen Traktor mit einem Anhänger – und selbst der hatte dann und wann Probleme, den Gussschrott den Auerbuckel hinaufzufahren. Der Chef des Reisebüros erinnert sich schmunzelnd an eine Szene, als der mit schwer beladene Traktor sich am Auerbuckel auf die Hinterräder stellte: „Mehrere Männer mussten sich auf den Traktor stellen, um ihn wieder in die richtige Stellung zu kippen.“

Als Ulrich Huther aufwuchs, gehörte die Maschinenfabrik den Brüdern Adolf und Josef Auer. Die beiden starben plötzlich in den Jahren 1963 und 1965. Somit stand die Zukunft des Unternehmens buchstäblich auf dem Abstellgleis. Huther meint, dass an diesem Standort die Chance gering war, die Fabrik zu erhalten. „Einer der Gründe war, dass dieses Fabrikle viel zu klein war, um eine Gießerei von der Kostenstruktur her effizient zu führen. Auers hatten ja damals noch einen Teil mit Wasserkraft angetrieben, da oben der so genannte Mühlbach durch das Areal der Firma floss.“ 1968 kam das Ende der Maschinenfabrik und Gießerei Auer.

Hans-Adolf Auer?

Ulrich Huther, dessen Großvater Johann Bregenzer mit einer Tankstelle und einem Bretterhandel in der Nußdorfer Straße angefangen hatte, ist seit 1980 mit seinem Reiseunternehmen im Gewerbegebiet Nord stationiert, dem heutigen Bregenzer-Zentrum. Das Familienunternehmen Sauter, das von der Unterhaltungselektronik auf Büromöbelindustrie umgesattelt hat, ist auch am neuen Standort wieder Huthers Nachbar und Kinderfreund Wolfgang Sauter somit nach wie vor in der Nähe. Hans-Adolf Auer aber fehlt. „Ihn habe ich über all die Jahre leider aus den Augen verloren“, bedauert Huther. Von der Maschinenfabrik und auch vom Abstellgleis in der Nußdorfer Straße fehlt heute jede Spur. Nur der Name Auerbuckel erinnert an das Unternehmen, das zu den wichtigsten Standbeinen der Überlinger Industrie gehörte.