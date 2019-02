Kieloben trieben am Sonntag acht Karpfen im Wasser des Sportboothafens Ost in Überlingen. Eine Streife der Wasserschutzpolizei rückte nach einem Zeugenhinweis aus und barg die toten Fische. Laut Polizeibericht werden die verendeten Tiere gegenwärtig im Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsamt Aulendorf untersucht. Warum sie verendeten, sei bislang noch unklar, hieß es. Die Ermittlungen dauern an.