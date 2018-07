von Lothar Fritz

Die Seelsorgeeinheit Überlingen hat am Sonntag Münsterpfarrer Karl-Heinz Berger mit einem Gottesdienst in den vorzeitigen Ruhestand verabschiedet. Er folgte dem Rat der Ärzte, wegen einer lebensbedrohlichen Überlastungskrankheit schon mit 65 Jahren in den Ruhestand zu treten. Das reguläre Pensionsalter wird in der Erzdiözese Freiburg mit 70 Jahren erreicht, weltweit sogar erst mit 75 Jahren.

Viele Gläubige kamen zum Abschiedsgottesdienst für Karl-Heinz Berger ins Nikolausmünster. | Bild: Christine Gäng

Den Abschiedsgottesdienst leitete Dekan Peter Nicola in Konzelebration mit Pfarrer Berger, Vikar Julian Donner und Pfarrer i.R. Herbert Duffner. Unter der Leitung von Münsterkantorin Melanie Jäger-Waldau gestalteten der Münster- und Kammerchor und die Jugendkantorei 3 die „Missa festiva“ von Christopher Tambling, dazu „The Lord is my Shepherd“ von Howard Goodall und „Look at the world“ von John Rutter.

"Immer nur zu arbeiten, das geht nicht"

In seiner Predigt zum Thema "Ruhe finden" bezog sich Dekan Nicola auf das Evangelium des Tages mit der Einladung Jesu an die Jünger, „Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und ruht ein wenig aus“. An Pfarrer Berger gewandt sagte der Dekan, „immer nur zu arbeiten, das geht nicht, man muss auch ein Zeichen der Stille setzen“. Jesus habe seinen Jüngern klar gemacht, liebe deinen Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Dieses "wie dich selbst" sei entscheidend.

Keine einfache Situation in Überlingen

Die Situation in Überlingen ist nach Beurteilung des Dekans nicht einfach. Vieles müsse aufgearbeitet werden, organisatorisch und menschlich. Missverständnisse und Enttäuschungen habe es auf allen Seiten gegeben. Abschließend sagte Nicola zu Pfarrer Berger: „Ich wünsche Dir, lieber Karl-Heinz, vor allem, dass du wieder zu Kräften kommst, damit du auch als Pfarrer im Ruhestand, oder besser: in Rufweite seelsorgerisch tätig sein kannst“.

„Nun wird es Zeit zu gehen und doch werde ich bleiben"

So wie Pfarrer Berger auf dem Titelblatt des monatlichen Pfarrbriefs seine aktuellen Gedanken in dichterischer Form und Sprache formulierte, begann er seine Abschiedsworte: „Nun wird es Zeit zu gehen und doch werde ich bleiben. Denn bewahrt sind nicht nur Freude oder der Schmerz der Verletzung. Bewahrt bleiben Menschen, die meinem Herzen anvertraut sind.“ Den vielen Gottesdienstbesuchern im nahezu voll besetzten Münster sagte er mit leiser, manchmal bewegter Stimme: „Heute nun werden sich unsere Wege trennen, ich werde gehen und doch werde ich auch ein Stück weit bleiben.“

Pfarrer Berger: Religion und Glaube sind keine Inseln

Große Dankbarkeit empfinde er für „die wunderbaren Gottesdienste in diesem herrlichen Münster, für die erstklassige Kirchenmusik und für all jene, die an meiner Krise Anteil nahmen und sich kümmerten". Mit Stolz in der Stimme sagte er, dass er in seinen Predigten immer wieder gesellschaftliche und politische Entwicklungen bedacht habe, denn Religion und Glaube seien keine Inseln, auf die man sich vor den Schrecklichkeiten der Erde zurückziehen könne. Mit lang anhaltendem Beifall reagierten die Gottesdienstbesucher auf seine Abschiedsworte.

Immer Klartext gesprochen

Als Mitglied des Gemeindeteams Überlingen bestätigte Ludwig Mayer, dass Pfarrer Berger bei heiklen Themen immer Klartext gesprochen habe, nicht zuletzt auch für Menschen am Rande der Gesellschaft. Seine Entscheidung zum vorzeitigen Ruhestand sei von großer Tragweite, die aber höchsten Respekt verdient habe. Beim Stehempfang vor dem Nordportal des Münsters nahm sich Pfarrer Berger viel Zeit für persönliche Gespräche. Cornelia Lenhardt überreichte ihm das Geschenk der Pfarrgemeinde, eine Donauschifffahrt von Regensburg nach Wien. Pfarrer Berger wird in seine Heimat bei Schwenningen umziehen, aber in Kontakt zu Überlingen bleiben.

Keine Rede des Vorsitzenden

in der großen Seelsorgeeinheit mit den vormaligen Pfarreien Überlingen, Andelshofen, Lippertsreute, Owingen und Billafingen empfand Karl-Heinz Berger eigenen Worten zufolge als "Hetze von Ort zu Ort". Anfang Juni gab die Erzdiözese Freiburg bekannt, dass Berger auf Anraten der Ärzte vorzeitig den Ruhestand antrete. Er sei in eine „lebensbedrohliche Lage“ geraten, nachdem allergische Reaktionen von ihm Besitz ergriffen, so Berger in einem SÜDKURIER-Interview. „In den letzten Monaten musste ich lernen, loszulassen und dem Leben wieder eine Chance für mich zu geben.“ Innerhalb der Pfarrgemeinde gab es Spannungen, die beim Abschiedsgottesdienst dadurch zum Ausdruck kamen, dass Johannes Krüger, Vorsitzender des Pfarrgemeinderats, keine Rede hielt. Stattdessen sprach Ludwig Mayer als Mitglied des Gemeindeteams. Krüger hatte Anfang Juni auf SÜDKURIER-Anfrage gesagt, dass er um die positive Ausstrahlung Pfarrer Bergers wisse. „Er konnte Menschen in der Seelsorge begeistern. Aber nicht immer überzeugte er die Mehrheit. Gerade in den letzten Jahren suchten viele Gemeindemitglieder besorgt den Gesprächskontakt mit mir."

gab es Spannungen, die beim Abschiedsgottesdienst dadurch zum Ausdruck kamen, dass Johannes Krüger, Vorsitzender des Pfarrgemeinderats, keine Rede hielt. Stattdessen sprach Ludwig Mayer als Mitglied des Gemeindeteams. Krüger hatte Anfang Juni auf SÜDKURIER-Anfrage gesagt, dass er um die positive Ausstrahlung Pfarrer Bergers wisse. „Er konnte Menschen in der Seelsorge begeistern. Aber nicht immer überzeugte er die Mehrheit. Gerade in den letzten Jahren suchten viele Gemeindemitglieder besorgt den Gesprächskontakt mit mir." Pfarrer Berger wird als guter Prediger geschätzt, der Position bezieht und aktuelle Probleme im Licht des Evangeliums bewertet, wie beispielsweise in der Verteidigung der Sonntagsruhe gegenüber den Öffnungswünschen des Handels. In der Ökumene ging er einen Schritt nach vorn, indem er der evangelischen Kirche die Gestaltung von Stationsaltären bei den Schwedenprozessionen ermöglichte. (lf)

