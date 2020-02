Fast 5000 Kennzeichen mit den Kürzeln ÜB und TT wurden in den vergangenen Wochen reserviert. Die Behörden waren auf den großen Ansturm am ersten Ausgabetag – Montag, 3. Februar – vorbereitet. Das war auch nötig, denn bereits gegen 6 Uhr morgens waren viele Menschen an den Zulassungsstellen, um ihr Alt-Kennzeichen mit ihrer Wunschkombination abzuholen.

Ab Montag, 3. Februar, rollen wieder Autos mit den Alt-Kennzeichen ÜB und TT über die Straßen. Dieser Autofahrer hatte Glück und hat seine gewünschte Zahl bekommen.| Bild: Lechler, Timm