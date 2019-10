Das neue Gebäude, obwohl ein Glashaus, verstellt den Blick von der Bahnhofstraße her in Richtung See. Grund ist ein optisch dominierendes Quergebäude, in dem die Technik untergebracht wird. Als die Pläne dazu im Dezember 2018 im Gemeinderat gezeigt wurden, hatte Ralf Mittelmeier (Freie Wähler) angeregt, diesen Baukörper so an die Seite zu drehen, dass ein Durchblick Richtung See möglich bleibe. Darüber herrschte im Gemeinderat breite Zustimmung.

Die Realität sieht nun anders aus, was Mittelmeier so kommentiert: „Es ist einfach nur ärgerlich! In den letzten Wochen habe ich mit jeder Steinreihe gehofft, sie sei die letzte. Leider kam immer noch eine dazu und jetzt haben wir den Riegel.“

Zur Begründung teilte OB Jan Zeitler mit, dass bei einer Verschiebung die Versorgungsleitungen über den Garten im „Haus des Gastes“ hätten verlegt werden müssen, „mit schwerwiegenden Schäden am Wurzelwerk des alten Baumbestandes“. Außerdem sei es „mehrheitlich als wichtiger erachtet worden, dass die freie Sicht vom inneren des Pflanzenhauses in Richtung Park und See gewährleistet ist und in umgekehrter Richtung ebenso. Der Blick von und zur Straße wurde als nachrangig bewertet“. Von wem genau dies als „nachrangig“ bezeichnet wurde, ließ Zeitler in seiner Antwort auf die Presseanfrage offen.