Mit dem Fach Deutsch begann für 98 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Überlingen am Dienstag die Abiturprüfung. Weiter geht es am Donnerstag, 2. Mai, mit dem Prüfungsfach Spanisch und am Freitag, 3. Mai, steht Mathematik auf dem Programm.

