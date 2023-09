Seine Memoiren sind geschrieben, seit vier Jahren ist er Witwer, und bei einem Fahrradunfall büßte er seine Beweglichkeit ein. Für einen Menschen im Alter von über 90 Jahren könnte das der Zeitpunkt sein, sich dem Schicksal hinzugeben. Nicht so für den Ex-Chef bei Kramer in Überlingen: Gerhart Wissel, Betriebswirt und Maschinenbau-Ingenieur, gibt noch einmal richtig Gas.

Gerhart Wissel und seine Mitarbeiterin Samela Celik. | Bild: Hilser, Stefan

Seine Mitarbeiterin Samela Celik, die ihm im Haushalt hilft und quasi zur Familie gehört, sagt über Gerhart Wissel: „Unglaublich, was für eine Energie dieser Mann hat.“ Am 11. September feierte er seinen 92. Geburtstag. Zuvor war er 22 Jahre lang Rentner. Jetzt ist Wissel wieder Jungunternehmer. Denn das von ihm ausgetüftelte Gerät hält nicht nur ihn am und im Leben, sondern ist nach seiner Überzeugung auch dazu geeignet, andere Menschen wieder mobil zu machen. Deshalb gründete Wissel eine Firma und bietet seinen Elektro-Alpin-Rollator zum Kauf an.

Wissel und die Wissel GmbH Gerhart Wissel wurde vor 92 Jahren in Berlin geboren. Bei Kriegsende landete er als Flüchtlingskind im Ostharz, wo er mit 13 Jahren als Hütejunge seinen ersten Verdienst einfuhr. „Eine Scheibe Brot – aber mit Butter drauf.“ Er arbeitete als Fernfahrer und Maschinist auf einem Hochseeschiff, absolvierte eine Ausbildung als Autoschlosser, studierte Maschinenbau und Betriebswirtschaft, 1957 wurde er Verkaufsleiter und 1969 Geschäftsführer bei den Kramer-Werken (heute Wacker-Neusson) in Überlingen. Er ist verwitwet und Vater von zwei Kindern. Nach der Erfindung seines Wandergeräts mit Elektroantrieb gründete er die Wissel Alpin GmbH, als Geschäftsführer setzte er Markus Gorber ein.

Was war für Wissel der Impuls?

Wenn man sich Wissels Biografie anschaut – seine Memoiren habe er längst geschrieben – dann stellt sein aktuelles Projekt eine Art Nachwort im Buch seines Lebens dar. Wie der 92-Jährige über seine Zeit bei Kramer berichtet, gehe auf ihn die Idee von 1973 zurück, als in der Firma von Traktoren auf Baumaschinen umgestellt wurde. Fortan ging der Konzern mit Radladern, die bis heute zum Kerngeschäft gehören, an den Markt.

Gerhart Wissel: „Ich war weiterhin dabei, und das Bier auf der Berghütte hat mir genauso geschmeckt.“ | Bild: Hilser, Stefan

Seit 22 Jahren ist Wissel Ruheständler. Bis zu einem Fahrradunfall vor fünf Jahren ging er regelmäßig zur Jagd, fuhr auf dem Mountainbike durch den Wald, war Bergwandern und Skifahren im Kleinwalsertal. Eine Wirbelsäulenverletzung, die er sich bei einem Sturz vom Fahrrad im Wald bei Altbirnau zugezogen hat, schien sein Schicksal als Mensch, der sich viel in der Natur bewegte, zu besiegeln. Doch nahm Wissel eben dieses Schicksal selbst in die Hand. „Ich habe sehr viel dafür gemacht, um einen alten Mann wieder mobil zu machen.“ Sein Motto dabei lautete: „Ein alter Mann braucht keine Arbeit, aber eine Aufgabe.“

Für wen ist Wissels E-Rollator gedacht?

Rollator ist nicht ganz der zutreffende Begriff für ein Gerät, das es so auf dem Markt bislang nicht gab. Wissel nennt es „Wandergerät mit Elektroantrieb“. Oder, um den Einsatzort zu verdeutlichen, „Alpin E-hiker“. Es gleicht teils einem Mountainbike, teils einem Rollator. Es hält Menschen in Schwung, die noch leidlich gehen können, und die sowohl geistig wie feinmotorisch fit sind, dass sie Bremsen, Lenkung und Motor aufeinander abstimmen können. Wissels Wandergerät begleitet Personen in unwegsames steiles Gelände, die sich beim Gehen und Wandern irgendwo aufstützen müssen, und die ab und zu eine Verschnaufpause auf einem bequemen Sitz benötigen. Wissel: „Es ist quasi der SUV unter den Rollatoren.“

Wissel und sein Alpin-Rollator Video: Hilser, Stefan

Was ist das Besondere dabei?

Wissels Wanderhilfe, so wie er im jetzigen Zustand seit Anfang dieses Jahres nutzt, hat einen steinigen Weg hinter sich, im wahrsten Sinne. In insgesamt 300 Stunden habe er über drei, vier Jahre hinweg verschiedene Prototypen getestet, Ideen verworfen, neue dazugenommen. Eine Lenksperre beispielsweise habe er erst eingebaut, als er merkte, wie das Vorderrad flattert, wenn er Treppen steigt oder über Wurzeln im Wald wandert. Ihm sei auch erst mit der Zeit klar geworden, dass das Gerät schwenkbare Handgriffe benötigt, um seine Unterarme entlasten zu können. Bei Lenkung und Bremsen fiel ihm wieder das Prinzip von alten Ackerschleppern ein: Wer rechts bremst, lenkt nach links und umgekehrt. Das funktioniert mit einer so genannten Lenkbremse, die er in seinen Alpen-Rollator einbaute.

Über Treppen. | Bild: Wissel Alpin

Über Stock und Stein. | Bild: Wissel Alpin

Sein Gerät verfügt über einen starken Motor und einen Gurt, den man sich um die Hüften legt, womit man förmlich den Berg hochgezogen wird. So schaffte er nach eigenem Bericht eine Wanderung im Kleinwalsertal, bei der rund 300 Höhenmeter zu überwinden sind, so schnell wie seine Wanderfreunde, die noch gut zu Fuß sind: In 48 Minuten von der Gemeinde Baad zur Bärgunthütte. Er sei auch schon über die Skipiste am Hohen Ifen gewandert, mitten im Skizirkus an der Bergstation. Denn dank der von ihm entwickelten Schneeketten, die er aus einer alten Fahrradkette baute, rutsche man nicht weg. Skifahren selbst könne er zwar nicht mehr. „Aber ich war weiterhin dabei, und das Bier auf der Berghütte hat mir genauso geschmeckt.“

Gerhart Wissel mit seinem Rollator, seiner eigenen Erfindung. „Einen alten Mann mobil machen“ – so lautete sein Auftrag an sich selbst. | Bild: Wissel Alpin

Auf dem Schnee. | Bild: Wissel Alpin

Er war der Chef über 1000 Beschäftigte, berichtet Wissel. Die Konstruktionspläne zu seinem jetzigen Gerät entstanden nun aber nicht mehr in einem Büro mit vielen Ingenieuren, sondern lediglich unter seiner Feder an seinem Schreibtisch zu Hause. In der Tüftlerwerkstatt von Wolfram Mattheysen im Deggenhausertal wurden die Ideen umgesetzt. Seine Sekretärin Annemarie Maier, mit der er seit 1965 vier Jahrzehnte lang zusammenarbeitete, ist auch jetzt wieder seine Schreibkraft. „Eine Idee kann ein Mann alleine haben“, sagt Wissel, „zur Umsetzung braucht er aber immer Unterstützung.“

Und was kostet so ein Gerät?

Wie viel Geld Wissel in die Entwicklung steckte, will er nicht detailliert beziffern. „Sicherlich hätte ich mir davon auch ein schönes Auto kaufen können.“ Der Aufwand war es ihm aber wert: Weil er eine Aufgabe erledigen konnte, und weil er sich beweglich machte. Die dritte Sache, das Gerät an den Markt zu bringen, geht er jetzt an, als 92-jähriger Jungunternehmer. Zehn Stück habe er in der Werkstatt im Deggenhausertal bauen lassen, wobei ihm die Marktbeurteilung schwer falle. Rund 5000 Euro pro Stück müsse er nehmen. Eine rationalisierbare Fertigung sei bei solchen Stückzahlen nicht möglich. „Das ist ja nicht wie bei Kramer.“