Mehr als 24 Stunden rund um die Uhr meist bewegt auf den Beinen, abgesehen von den Mahlzeiten und kurzen Pausen. Kein Schlaf in dieser Zeit, allenfalls ein Nickerchen über wenige Minuten. Die Faszination, die eine 24-Stunden-Wanderung ausübt, ist ungebrochen, wie die mehr als 65 Teilnehmer der zehnten Auflage zeigten, die mit Markus Keller an den Start gegangen waren. Fast 50 meisterten die Mammuttour über 75 Kilometer. Es soll Kellers letzte gewesen sein – zumindest in verantwortlicher Rolle. Erleichtert waren die Wanderer beim Fußbad danach, dass Kellers Sohn Viktor in seine Fußstapfen treten will.

Wanderer aus der ganzen Republik

Das Event zieht Kreise. Nicht nur Wanderer aus der Region, sondern aus der ganzen Republik schnürten die Schuhe. Sabine aus Bremen hatte im Wartezimmer ihres Arztes davon gelesen und sich gleich eine Kopie machen lassen. "Wir sind immer gerne gewandert", sagt sie: "Doch so etwas hatte ich noch nie mitgemacht." Sie war in bester Gesellschaft von Neugierigen, die aus Hamburg, München und Kleinmachnow in Brandenburg anreisten.

Nach zweieinhalb Stunden läuft sich's noch locker. | Bild: Hanspeter Walter

Aus Ostfildern kam der erfahrene Jakobspilger Thomas, der es auf seinem Weg nach Santiago in Etappen schon von Kirchheim/Teck bis nahe der spanischen Grenze geschafft hat. "Am Stück bin ich jedoch noch nie so weit gewandert", sagt er: "Ich wollte einmal ausprobieren, ob ich das schaffe und wie sich das anfühlt." Er schaffte es und es fühlte sich bis auf einige Wehwehchen am Fuß auch gut an, wie er kurz vor dem Ziel erklärt.

"Kernmannschaft" schon mehrfach dabei

Dass das Weitwandern ein gewisses Suchtpotenzial entwickeln kann, beweist die recht große Kernmannschaft, die schon mehrfach dabei war. Doch nur zwei haben es neben Initiator Markus Keller geschafft, bei allen zehn Touren dabei zu sein. "Sie sind inzwischen 241 Stunden gewandert", addierte Hubert Hohler, inzwischen Kellers Partner bei der Organisation, und erklärte auch die eine Stunde Nachspielzeit, die eine Wanderung erfahren hatte. Mit Medaille und Urkunde belohnt wurden neben Keller auch Traudl Keßler und Edgar Riegger.

Motivation bei Durchhängern

Wo ist die Morgensonne? Willkommene Ruheliegen am Aussichtspunkt über Litzelstetten. | Bild: Hanspeter Walter

Der Gute-Laune-Wanderer ist zugleich einer, der bei Durchhängern motivieren kann, mit Witzen auf andere Gedanken bringt oder mit Liedern ermuntert. "Der Mond hält seine Wacht", behauptet der textsichere Sänger mitten in der Nacht auf dem Weg von Markdorf nach Hagnau glaubwürdig, auch wenn der Erdtrabant sich hinter dicken Wolken zurückgezogen hat. Riegger freute sich am Ende besonders, dass das Wanderteam sich um einige Nachwuchskräfte verstärken konnte. Der 16-jährige Emil war der Benjamin, der das Wagnis auf sich nahm und die Herausforderung unterwegs auch zu spüren bekam. Noch zu den leichtfüßigen Sprintern gehört Klaus aus Überlingen, der mit seinen 82 Jahren der Senior in der Gruppe war.

Körper von Stunde zu Stunde gestresster

Beine hoch: Eine kurze Pause entlastet die Muskulatur. Solche kurzen Pausen gab es auf der Tour aber nur wenige. | Bild: Hanspeter Walter

Freud und Leid liegen oft nahe beisammen. Wobei die Freude über die Kulturlandschaft mit blühenden Wiesen und Ackerrandstreifen, über erntereife Getreidefelder und lichtdurchflutete Wälder von Stunde zu Stunde mehr Konkurrenz vom Leid der körperlichen Anstrengung erfährt. Und der bangen Frage: "Könnte da unten gerade eine Blase entstehen?" Jeder hat seine eigene Philosophie, um die Unannehmlichkeiten und Pflaster zu vermeiden – doch gelingt es nicht immer.

Karin und Josef aus Salem-Beuren pflegen ihre Füße schon Wochen vorher mit Hirschtalg, um die Haut geschmeidig zu halten. Das stehe nicht nur Wanderern gut an. "Alle Körperteile werden eingecremt", erklärt Josef: "Doch die Füße werden oft vernachlässigt." Für Hansjörg ist Wandern kein Fremdwort; in Etappen hat er schon lange Strecken zurückgelegt.

So sehen zufriedene Wanderer auch noch nach 23 Stunden aus. | Bild: Hanspeter Walter

Verpflasterte Füße tragen bis ins Ziel

Der Überdosis an Bewegung ist die Haut nicht überall gewachsen und wehrt sich. Gut, wenn kompetente Hilfe zur Stelle ist. Ärztin Verena hat ein hauchdünnes Tape dabei und versorgt die betroffenen Partien. Und siehe da, der Schutz hilft, die Füße haben wieder neuen Mut und tragen weiter bis ins Ziel.

Die Tour 2018 Es waren 75 Kilometer, die die "Finisher" der 24-Stunden-Wanderung ihren Füßen am Ende zugemutet hatten. Start und Ziel waren in Lippertsreute. Für alle, die die Route nachwandern möchten, hier die Stationen: Von Lippertsreute (17.15 Uhr) nach Südosten zum Schloss Salem; von Stefansfeld vorbei am Fischerhaus durch den Leutkircher Wald zum Tobelhof und nach Mittelstenweiler; von Kloster Weppach bei Bermatingen weiter zum Wirtshaus Gehrenberg (Abendessen 22 Uhr); von Markdorf über Frenkenbach nach Hagnau und am See entlang zur Haltnau; mit der Fähre von Meersburg nach Konstanz-Staad (Abfahrt 3.32 Uhr); wandernd über Egg zum Aussichtspunkt bei Litzelstetten; Höhenweg über Dingelsdorf nach Wallhausen (Frühstück um 7 Uhr); Schifffahrt nach Überlingen (Abfahrt 8.12 Uhr); Stadtgarten vorbei an Buchinger zum Eglisbohl, Goldbach, Hödingen Sportplatz (11 Uhr); über Hohenlinden zum Hochbühl, vorbei an Nesselwangen nach Billafingen (Mittagessen 13 Uhr); am Waldrand nach Owingen und zum Sportgelände Rebhalde (Kaffeepause um 15.45 Uhr); vorbei an Urzenreute durch den Fronholz zum Hagenweiler Hof und hinunter nach Lippertsreute (Ankunft 17.49 Uhr).

