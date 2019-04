von SK

Zunächst fiel die 74-jährige Autofahrerin an Karfreitag in der Zeit von 12 bis 12.15 Uhr wegen verschiedener

Verkehrsdelikte auf. Zunächst fuhr die Frau mit ihrem A-Klasse-Mercedes in der St.-Ulrich-Straße

wild gestikulierend und hupend hinter dem Auto eines 34-jährigen Autofahrers eines VW Golf Kombi her und überholte ihn laut Polizei dann in der

Schillerstraße. Danach bremste die Frau in der Frohsinnstraße ihren

Wagen ohne erkennbaren Grund stark ab und nötigte hierbei

den dahinter fahrenden 34-jährigen Autofahrer zu einer Vollbremsung.



Aufgrund dieser Vorgänge fuhr der Mann bis auf den Parkplatz Rosenhag

hinter der Frau her und beabsichtigte sie, auf ihr Verhalten anzusprechen.

Im unteren Teil des Parkplatzes hielten beide Fahrzeuge

zunächst hintereinander an. Die Frau setzte dann ihr Fahrzeug zurück

und fuhr auf das Auto des Mannes auf.

Seiner Aufforderung anzuhalten und

den Motor auszuschalten, kam die Frau nicht nach und versuchte von der

Unfallstelle in Richtung Parkplatzausfahrt zu flüchten. Hierbei

musste eine 30-jährige Beifahrerin des Mannes zur Seite springen, um

nicht vom Auto der Frau erfasst zu werden.

Ein 26-jähriger weiterer

Mitfahrer wollte die Flucht verhindern und stellte sich vor das

Fahrzeug. Die 74-jährige Frau gab jedoch Gas und fuhr auf den Mann

zu. Die Polizei schreibt wörtlich: "Der 26 jährige Mann sprang im letzten Moment nach oben, wurde jedoch vom Pkw erfasst und stürzte mit der rechten Körperseite und

dem Ellenbogen auf die Frontscheibe." Der 26-jährige Mann wurde

hierbei leicht verletzt.

Die Verursacherin flüchtete anschließend von

der Unfallstelle. Durch eine Streife des Polizeireviers Überlingen

konnte die Verursacherin an ihrem Wohnort angetroffen werden. Wegen

Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und

Straßenverkehrsgefährdung wurde der Führerschein der Frau

beschlagnahmt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden

in Höhe von etwa 3500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den

Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben zu den Abläufen

machen können. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Überlingen

unter Telefon 07551/804-0 erbeten.