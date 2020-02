von Erwin Niederer

„Wir widmen diese Ausstellung jenen verstorbenen Künstlern, die zu dem beigetragen haben, dass der IBC heute 70 Jahre alt ist und die maßgeblich die Bildende Kunst der Region prägten. Gegen deren Vergessenwerden zielt die Ausstellung.“ Mit diesen Worten eröffnete Kornelius Otto, Präsident des Internationalen Bodenseeclubs (IBC) Überlingen, die Gedächtnisausstellung „Der Aufbruch“ in der Galerie Gunzoburg.

Über den Künstlerclub Während es Künstler heutzutage in große Metropolen zieht, war die Bodenseeregion in den Jahren nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges Sammelbecken und Rückzugsort für Freigeister aus allen kreativen Sparten. Nach einem Aufruf im Jahre 1948 wurde dann 1950 der Bodenseeclub offiziell aus der Taufe gehoben – eine aktive, kommunikative Gemeinschaft aus Schriftstellern, Malern, Grafikern, Musikern und Theaterleuten. Später wurde der Club international durch Gruppen aus Österreich und der Schweiz. Aktiv sind heute noch die Clubs in Überlingen und Konstanz.



Die aktuelle Ausstellung in der Galerie Gunzoburg ist bis Sonntag, 23. Februar, geöffnet. Dienstags bis freitags können Besucher die Ausstellung von 14 bis 18 Uhr besuchen, samstags von 11 bis 13 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr. Der zweite Teil der Gedächtnisausstellung wird am Sonntag, 1. März, 11 Uhr, eröffnet.

In zwei Zeiträumen von jeweils vier Wochen werden Arbeiten von 31 renommierten, ehemaligen Künstlern des IBC gezeigt. In seiner Rede schilderte Otto die Entstehungsgeschichte des IBC von ihren Anfängen in den Nachkriegsjahren, der Gründung 1950 und der weiteren Entwicklung bis heute.

„Stillleben am Fenster“ von Künstlerin Ilse Fark. | Bild: Erwin Niederer

Die Überlinger Sektion des IBC hat ihren Schwerpunkt in der Bildenden Kunst. 99 professionelle Künstler gehören dem Verein derzeit an. Ausgestellt wird in der vom Verein angemieteten Galerie Gunzoburg, der städtischen Galerie Fauler Pelz (Jahresausstellung), dem Zollhaus in Ludwigshafen (jährliche Kunstmesse) und in überregionalen Galerien.

Barbara Michel-Jägerhuber malte das Bild „Vota“. | Bild: Erwin Niederer

Für die Gedächtnisausstellung sei es gelungen, bedeutende Arbeiten bekannter, bereits verstorbener Künstlerpersönlichkeiten des IBC zusammenzutragen, meist aus privaten oder öffentlichen Sammlungen sowie aus Nachlässen. Noch kurz vor der Ausstellungseröffnung sei eine seltene Zeichnung von Bettina Encke von Armin aus einer Privatsammlung in Berlin eingereicht worden, sagte Otto.

Dieses Bild zeigt einen „Kühlen Märztag bei Ludwigshafen am See“ von Lotte Eckart-Sigwart. | Bild: Erwin Niederer

Im ersten Zeitraum bis Ende Februar sind in der Ausstellung vor allen Künstler aus den 1950 bis 1970er-Jahren gezeigt. Darunter bekannte Namen wie Werner Gürtner und seine Frau Elsa, Mitbegründer des IBC, oder der Graphiker Alfred Eckart, vertreten mit einem seiner weltbekannten Kinoplakate.

Aktuelle Kunst baut auf Vergangenheit auf

Auch André Ficus, Vorsitzender des IBC in den 1970er-Jahren, ist mit einem seiner Bilder vertreten, ebenso aus der Gründergeneration die Künstlerin Ilse Fark. Vielen bekannt ist Barbara Michel-Jägerhuber, eine der profiliertesten Malerinnen der Bodenseeregion. Auch Sigurd Lange ist mit farbstarken, expressiven Landschaften dabei, genauso wie Hermann Kegel und Lotte Eckart-Sigwart mit ihren wunderbaren Gouachen.

Das Gemälde „Tauben im Mondschein“ von Hermann Kegel. | Bild: Erwin Niederer

Erst kürzlich verstorben ist eine weitere Mitbegründerin des IBC, Goldschmiedin Ebbe Weiss-Weingart. Die Galerie hat derzeit aber keine Möglichkeit, Arbeiten dieser Künstlerin zu zeigen. Kornelius Otto betonte, dass auch das aktuelle Kunstschaffen immer auf dem aufbaut, was Künstler in der Vergangenheit errungen haben.

Den Ausstellungsmachern ist es gelungen, in der Schau das Fenster in die Geschichte des IBC zu öffnen. Die Ausstellung zeigt Bilder voller Intensität, ungebrochener Frische und Aktualität sowie ausgereifte Früchte manches Lebenswerkes. In einer Broschüre sind alle beteiligten Künstler mit kurzer Vita aufgeführt.

Am Schluss seiner Ausführungen sprach Kornelius Otto allen seinen Dank aus, die mit viel Engagement und persönlichem Einsatz am Zustandekommen der Ausstellung mitgewirkt haben, allen Leihgebern, Museen und Sammlungen. Musikalisch begleitet wurde die Vernissage von Ulrike Hethey (Gitarre) und Susana Gutierrez (Violine).