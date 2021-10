Ein 69-jähriger Mann ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 0 Uhr bei einem Verkehrsunfall gestorben. Der Mann war mit seinem Auto, einem alten Toyota, auf der Kreisstraße 7786 von Aufkirch nach Nesselwangen unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, kam der 69-Jährige von der Straße ab und kollidierte frontal mit zwei Bäumen am Fahrbahnrand. Dabei wurde er aus dem Auto geschleudert. Der Fahrer sei zum Unfallzeitpunkt nicht angeschnallt gewesen.

Mann stirbt noch am Unfallort

„Unmittelbar nach dem Unfall ist der Mann an seinen Verletzungen gestorben“, berichtet Daniela Beier, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Ravensburg. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern momentan an. „Weil es vor Ort keine Zeugen gab, die etwas zum Unfallhergang hätten sagen können, ist die Polizei nun auf die Spuren am Unfallort angewiesen“, erklärt Beier.

Straße vier Stunden für Verkehr gesperrt

Wegen den Arbeiten an der Unfallstelle war die Kreissstraße 7786 etwa vier Stunden lang für den Verkehr gesperrt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Nesselwangen mit drei Fahrzeugen vor Ort. Aufgabe der Wehr war unter anderem das Ausleuchten des Unfallortes, wie Polizeisprecherin Baier erklärt.

Beim Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15 000 Euro. Für die Bergung des Autos war ein Abschleppdienst zuständig.