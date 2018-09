von SK

Holger Hanke möchte gerne er in einer Wohngruppe mit anderen jüngeren Pflegebedürftigen leben. Im geplanten neuen Pflegezentrum im Gebiet "Südlich Härlen" sieht der Schwerbehinderte dafür eine Chance, wie er Oberbürgermeister Jan Zeitler in einem Gespräch erklärte.

Gastronomiebetriebe seien auf Rollstuhlfahrer nicht vorbereitet

In der Pressemitteilung der Stadt zum Treffen der beiden heißt es, dass die Einrichtung auf rund 6500 Quadratmeter Pflegeplätze für insgesamt 123 Personen bieten soll. Auf einem angrenzenden Teilstück bestehe außerdem die Option, weiteren Wohnraum für 30 Menschen zu schaffen. Für Holger Hanke war es wichtig zu klären, wie er längerfristig gepflegt wird und dabei möglichst selbstständig leben kann.

Neben dem Gespräch über die Pflegezukunft beschrieb der Rollstuhlfahrer, dass er in seiner Freizeitgestaltung oft an seine Grenzen stößt. Viele Gastronomiebetriebe und Kulturstätten seien nicht auf Menschen wie ihn vorbereitet, so Hanke. Als positives Beispiel für einen barrierefreien Zugang hebt er die Greth oder das Strandbad Nussdorf hervor.

Baubeginn ist für 2021 terminiert

Doch auch die Wohnsituation müsse vermehrt an die speziellen Bedürfnisse von Behinderten angepasst werden. Das Pflegezentrum, das von Gemeinderat im Jahr 2017 beschlossen wurde, soll dafür eine Möglichkeit bieten. Der Baubeginn ist für 2021 terminiert. Mittelfristig soll dadurch das Alten-und Pflegeheim St. Ulrich aufgegeben werden und im neuen Pflegezentrum aufgehen.

Dass dort eine Wohngruppe für jüngere Bewohner in die Planungen einbezogen wird, ist für Holger Hanke zukunftsweisend, wie es in der Mitteilung der Stadt heißt. Für OB Zeitler sei das Thema besonders wichtig: „Inklusion bedeutet, Menschen so weit wie nötig zu unterstützen, aber gleichzeitig auch so weit wie möglich selbstständig leben zu lassen. Dafür muss sich Überlingen an die Bedürfnisse der Menschen anpassen.“ Zeitler wird laut der Mitteilung nun Kontakt mit Sebastian Dierig aufnehmen. Mit dem städtischen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung soll das Ergebnis der Besprechung mit Holger Hanke ausgewertet werden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein