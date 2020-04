Überlingen vor 2 Stunden

644 Opfer: Zum Kriegsende in Überlingen am 25. April 1945, um 18.15 Uhr

Die Opfer des Zweiten Weltkriegs in und aus Überlingen: 644 Tote werden gezählt, darunter Zwangsarbeiter, Soldaten, Juden, ein Homosexueller und seelisch kranke Menschen. In einem Rückblick am 75. Jahrestag nach Kriegsende berichtet der Historiker Oswald Burger über seine Recherchen.