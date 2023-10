„Mir macht es ganz viel Spaß, dass ich heute bei den ganzen Aktionen und Spielen mitmachen kann.“ Der zehnjährige Tico aus Überlingen war einer von rund 600 Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren, die am Samstag bei der Kinderolympiade auf Hofstatt, Münsterplatz und Seepromenade mitgemacht haben. Das spätsommerliche Wetter war ein wesentlicher Grund, dass sich so viele Kinder an der Olympiade beteiligten. „Wir sind natürlich sehr zufrieden, wie es heute läuft“, sagte Marcus Dufner vom Veranstalter MCD Sportmarketing am Samstag im Gespräch mit dem SÜDKURIER. „Wie vorausgesehen, haben wir einen neuen Teilnehmerrekord mit knapp 600 Kindern“, vermeldete er dann am Sonntagvormittag.

Beliebt war wieder einmal das Ruderergometer beim Ruderclub Bodan. Hier kam so mancher der jungen Teilnehmer aus der Puste. | Bild: Kleinstück, Holger

Viel Trubel in der Innenstadt

Die Stadt war am Samstag auf jeden Fall in Kinderhand. Angesichts des Wetters herrschte von Anfang an Hochbetrieb an den 16 sportlichen Stationen, die Überlinger Sportvereine und Institutionen unter anderem auf dem Landungsplatz und der Promenade sowie in der Innenstadt aufgebaut hatten und betreuten. „Um 10 Uhr war schon Remmi-Demmi“, drückte es Dufner aus. Überall rannten, warfen und hüpften junge Teilnehmer und es wurde gelacht, geschrien und gejohlt. Natürlich waren auch zahlreiche Eltern erschienen, um ihre Zöglinge anzufeuern.

Hüpfen und Rennen war beim Karate-Dojo gefordert. | Bild: Kleinstück, Holger

Es zählt der olympische Gedanke

Aufgeteilt in drei Altersklassen, hatten die Kinder sieben Stunden lang die Möglichkeit, alle Stationen zu durchlaufen. Eine Pflicht dazu bestand aber nicht. Für jede Station gab es maximal zehn Punkte; wer in den Altersklassen am meisten Punkte gesammelt hatte, stand wie bei den echten Olympischen Spielen bei der Siegerehrung am Abend ganz oben auf dem Treppchen.

Überlingen Hier können Jugendliche chillen und finden Rat auch in schwierigen Situationen Das könnte Sie auch interessieren

Doch Markus Dufner, der zwischendurch immer wieder auch mit Sportfragen auf dem Landungsplatz durchs Programm führte, stellte klar, worauf es bei der Kinderolympiade ankommt: „Es geht um den olympischen Gedanken: Dabei sein ist alles.“

Seilspringen, Purzelbäume schlagen, Rad drehen und mehr war beim Parcours des Turnvereins angesagt. | Bild: Kleinstück, Holger

Mit Geschicklichkeit kamen die Teilnehmer bei den Aufgaben der Radsportfreunde weiter. | Bild: Kleinstück, Holger

Teilnehmer kommen auch aus der weiteren Region

Dufner erklärte: „Ich bin positiv überrascht, wie viele heute mitmachen, und nicht nur aus der Region. Ich habe beispielsweise Kinder aus Freiburg, Dietingen oder Fellbach interviewt.“ Ähnlich äußerte sich auch Oberbürgermeister Jan Zeitler, Schirmherr der Veranstaltung: „Ich habe viel fröhliche Kinder und auch begeisterte Eltern gesehen.“

Tico, 10, aus Überlingen: „Mir macht es Spaß, dass ich heute bei den ganzen Aktionen und Spielen mitmachen kann. Am meisten Spaß hat mir die Torwand gemacht. Dort habe ich gut getroffen.“ | Bild: Kleinstück, Holger

Melissa, 14, aus Überlingen: „Ich bin seit acht Jahren beim TV Überlingen dabei, weil ich gerne turne. Außerdem kann ich sehr gut mit Kindern umgehen.“ | Bild: Kleinstück, Holger

Vereine entdecken junge Talente

Der Trubel habe auch den Wert der Veranstaltung für die Stadt Überlingen gezeigt. „Es ist ein unbeschwerter Tag in der Stadt. Ich kann nur alle ermutigen, zu kommen und mitzumachen“, sagte Zeitler. Er verwies auch auf die Möglichkeit für die Vereine, sich präsentieren zu können. „Ich habe nur gut gelaunte Vereinsvertreter getroffen.“ Diese hätten auch immer wieder junge Talente entdeckt und dazu eingeladen, zum Schnuppertraining zu kommen. „Aber es ist auch eine große Chance für Kinder, ihren Sport zu finden, und dann haben wir auch schon wieder etwas erreicht.“

Lisa, 13, aus Deisendorf: „Ich bin mit fünf Jahren in den Turnverein eingetreten und habe bis elf mitgemacht. Ich unterstütze den Verein aber sehr gerne, deswegen helfe ich heute hier.“ | Bild: Kleinstück, Holger

Louis, 6, aus Überlingen: „Meine Mama hat mir gesagt, dass heute Kinderolympiade ist. Bin mit Opa und Oma da. Am meisten Spaß hat mir bis jetzt Tennis gemacht.“ | Bild: Kleinstück, Holger

Parallel zur Kinderolympiade fand ein Kinderprogramm für unter Sechsjährige statt, für das Rahmenprogramm auf dem Landungsplatz sorgen Vereine und Sponsoren. Dabei waren beispielsweise junge Mädchen der Tanzschule Dance and fit, die mit Tanz und Akrobatik ihre jungen Zuschauer begeisterten. Überall waren Hände am Klatschen, Füße am Wippen. „An allen Stationen war was los, es gab richtige Schlangen und überall fröhliche Gesichter“, resümierte Dufner.