„Ziemlich alle Bürgermeister waren überrascht“, sagte Jan Zeitler vor dem Gemeinderat: „Keiner ist vorher darüber informiert worden.“ Informationen habe es erst auf Nachfrage gegeben, die allerdings nichts mit den Standorten im Speziellen zu tun hatte.

Umrüstung laut Zeitler bisher an drei Standorten

In Überlingen seien im Zuge einer „Umwidmung“ an drei Standorten statt der bisherigen UMTS-Frequenz der 5G-Dienst aktiviert worden, sagte Zeitler. Demnach handelte es sich um die Antennen in der Rengoldshauser Straße 5, der Langgase 5 und in Lippertsreute.

Da sich an den Sendeleistungen nach Auskunft der Telekom nichts geändert habe, behielten die erforderlichen Standortbescheinigungen der Bundesnetzagentur ihre Gültigkeit. Ungeachtet dessen bereite die Verwaltung eine Beratung des Themas im Gemeinderat vor. „Ich denke, Aufklärungsbedarf gibt es zu dem Thema schon noch“, erklärte der OB., „und wir müssen uns Gedanken machen, wie wir uns weiter positionieren.“