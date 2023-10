Überlingen – Kaum ein Land weckt die Sehnsucht nach mediterraner Küche, feinsten Weinen, Sonne und Meer so wie Italien. Leicht lassen sich diese Träume von den Brüdern Roberto und Franco De Sanctis erfüllen. Unter ihrer Leitung bietet „De Sanctis – Feines aus Italien“ eine große Vielfalt an Feinkost und Weinen an. Und das seit mittlerweile 50 Jahren, denn ihre Eltern Pina und Mario De Sanctis meldeten 1973 einen Obst- und Gemüsehandel in Überlingen an.

Vom Wochenmarkt ist das auch in ihrem Ladengeschäft in der Rengoldshauser Straße angebotene Sortiment und die Herzlichkeit der Familie De Sanctis längst nicht mehr wegzudenken. „Unsere Kunden sind die Könige. Wir nehmen uns immer Zeit, sie in unserer italienischen Oase zu verwöhnen“, sagten die beiden Geschäftsführer. Sie haben ein besonderes Händchen, italienisches Flair und mediterrane Spezialitäten in die Küche ihrer Kunden zu zaubern. Infolge jahrelanger Arbeit und unermüdlichem Kontaktschmieden ist aus einem Einzelhandelsbetrieb ein etablierter Fachhandel für italienischen Wein & Feinkost geworden.

Zweites Standbein

Anfangs waren es ausschließlich regionale Produkte wie Äpfel, Kartoffeln und Zwetschgen, was bis heute noch zu ihrem Sortiment gehört. Mitte der 1980-er Jahre bauten Pina und Mario mit italienischen Feinkostartikeln und Wein ihr zweites Standbein auf. Im Jahre 2003 übernahmen die beiden Söhne Franco und Roberto das Steuer und die Produktpalette wurde immer weiter ausgebaut und verfeinert. So gibt es heute eine Theke mit frischer Pasta und Teigwaren, Antipasti, ausgewählte Käse und Wurstwaren, feinsten Schinken und herzhafte Salami. Das Sortiment wird vervollständigt von besonderen Pilzsorten bis hin zum Trüffel, pasteurisierte Tomaten, Artischocken, italienischen Kräutern und Olivenölen. Das seit 30 Jahren angebotene Olivenöl stammt aus der Heimat von Pina De Sanctis, aus Apulien, dem Land der Oliven. Ein Dorado für Feinkostliebhaber.

Und was die Weine angeht? Heute umfasst das Sortiment über 130 Weine aus 16 Weinregionen Italiens. Klassische Regionen wie der Piemont und die Toskana sind stärker vertreten, doch findet man Besonderheiten von Südtirol über Venetien, Friaul, Abruzzen bis hin nach Sizilien. Spannend dabei sind auch die besonderen Anbaugebiete, welche auf dem Ätna auf bis zu 1000 Höhenmetern liegen, oder besondere Rebsorten, die einzigartig sind und in Italien ihre Herkunft haben.

Mehrmals Weinproben

Mehrmals im Jahr veranstalten die Brüder in ihrem Ladengeschäft Weinproben mit der Anwesenheit italienischer Winzer. Diese kennen die Reben, Boden und Klima gut, die dem Wein den Charakter verleihen. Als nächstes ist eine Weinprobe mit einem Weingut aus dem Piemont geplant. „Es freut uns immer, wenn zahlreiche Kunden und Weinliebhaber uns zu diesen Events besuchen. Da versenden wir eine Mail und die Vorfreude steigt bei allen“, sagen die Geschäftsinhaber. „Wir sind stolz, Weine und Lebensmittel aus ganz Italien vorrätig zu haben und diese auch gut zu kennen“, unterstreich Roberto. Denn der Kontakt zu den italienischen Herstellern und Lieferanten werde sehr intensiv gepflegt. Man kenne sich teilweise schon recht lange, mittlerweile seien freundschaftliche Strukturen gewachsen. „Diese Beziehungen sind für uns sehr wertvoll“, sagt Roberto. „Man trifft sich immer wieder vor Ort, auf Messen oder in Italien. Die Qualität und die Passion für die Produkte der Region verbindet uns“, sagt Franco, der zusätzlich den Party- und Catering-Service von De Sanctis leitet.

Zum 50. Jubiläum gibt es bis etwa Mitte Dezember immer wieder besondere Weine, die mit einem Jubiläums-Rabatt von 20 Prozent angeboten werden. Zudem können donnerstags bis samstags fünf edle Tropfen probiert werden, die für das Terroir der jeweiligen Region stehen. Sicher scheint: Das italienische Lebensgefühl bleibt Überlingen dank „De Sanctis – Feines aus Italien“ auch künftig erhalten.

De Sanctis GbR