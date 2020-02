Wer nach München ziehe und dabei im Westen der Stadt wohne, genauer gesagt an der Grenze der Stadtteile Pasing und Neuaubing, der habe ein Stück Südbaden direkt vor der Tür – im wahrsten Sinne des Wortes. „Denn eine große Ausfallstraße gen Westen, also Richtung Baden-Württemberg, ist die Bodensee-Straße. Von ihr zweigt kurz vor dem Stadtteil Neuaubing rechts die Mainaustraße ab. Und nach gut 50 Metern geht es links – tatsächlich – in den Überlinger Weg“, schreibt Stegmaier.

„Zugegeben: wahrlich kein Prachtboulevard, einer alten Reichsstadt eher unwürdig. Eine Sackgasse, ganze 300 Meter lang, 18 Hausnummern, typischer Vorstadt-Schick mit Eigenheimen neben gesichtslosen Appartement-Wohnblöcken. Fußläufig ums Eck eine Grünanlage“, führt er weiter aus.

Renate und Albert Hermann wohnen im Überlinger Weg 9 – und waren selbst auch schon einige Male am Bodensee. „Wir haben vor einigen Jahren mal mit acht Jugendlichen eine Radtour gemacht: von München über Lindau und Friedrichshafen nach Meersburg und Überlingen, dann weiter nach Konstanz und auf die Schweizer Seite. Alles wunderschön da“, berichteten sie Stegmaier. Später kam Albert Hermann noch zwei Mal zur Reha auf die Mettnau.

Albert Hermann wohnt im Überlinger Weg 9 und war auch schon am Bodensee. „Schön da“, finden seine Frau und er. | Bild: Markus Stegmaier

Apropos Höri: Von der bereits erwähnten Mainaustraße geht laut Stegmaier gut 100 Meter nach dem Überlinger Weg auch die Reichenaustraße weg, weitere 200 Meter auf der linken Seite weiter die Radolfzeller Straße. Da habe der Münchner Straßennamen-Finder einen ganz besonders einfallsreichen Tag gehabt, witzelt Stegmaier.

Überlingens kleiner Nachbar ganz groß

Auch Überlingens Nachbar Sipplingen hat es in München, abzweigend von der Radolfzeller Straße, zu Straßennamens-Ehren gebracht. „Sipplingen ist nicht nur mit einem Weg gewürdigt. Nein: Sipplingen bringt es in München sogar zu einer Straße. Nicht wirklich schicker – aber immerhin 50 Meter länger und zwei Hausnummern mehr, bis zur Nummer 20“, erzählt Stegmaier.