„Der Wettergott hatte mit uns ein Einsehen. Trotz schlechter Voraussagen hatten wir einen wunderschönen Freitagabend, einen tollen Samstagabend und einen klasse Frühschoppen beim 50. Jubiläum des Gassenfestes.“ Äußerst erfreut, was die Besucherresonanz des Gassenfestes, aber auch das Wetter anbelangte, zeigte sich am gestrigen Sonntag Uli Bäumler, Vorsitzender der Stadtkapelle Überlingen.

Ein Hoch auf das 50. Gassenfest: Das Wetter und der Besuch beim traditionellen Fest der Stadtkapelle Überlingen hätten nicht besser sein können. | Bild: Kleinstück, Holger

An allen drei Tagen herrschte beste Stimmung bei dem Fest, das die Stadtkapelle rund um den Hänselebrunnen zum 50. Mal ausrichtete. Zahlreiche Bürger und Touristen verbrachten eingerahmt von blumengeschmückten Fachwerkhäusern und bunten Lichterketten gemütliche Stunden im „Dorf“. Die ersten Regentropfen fielen erst gestern Nachmittag, zu einem Zeitpunkt, als die Mitglierder der Stadtkapelle und deren Fördervereins ohnehin schon mit dem Abbau beschäftigt waren.

Für beste Stimmung sind am Samstagabend die „Shadoogies“ zuständig, hier mit Sänger Tom Hazy. | Bild: Kleinstück, Holger

Besonders am ersten Festtag hatten die Vereinsmitglieder vorübergehend größte Mühe, ihre Gäste zufrieden zu stellen, so groß war der Andrang. Für ausgelassene Stimmung sorgte währenddessen die Band „XX Cult“ aus Waldkirch, die längst Stammgast ist und deren Leadsängerin Lisa-Maria sich um Mitternacht über einen Geburtstagssekt freuen durfte.

Für gegrillte Würstchen und Steaks sorgen Mitglieder des Fördervereins der Stadtkapelle, wie (von links) Thomas Hauger, Sebastian Keller und Dominik Meisohle. | Bild: Kleinstück, Holger

Für nicht weniger Begeisterung sorgten anderntags die „Shadoogies“, die mit ihren Oldies bei vielen Besuchern Erinnerungen an die Jugend wachrüttelten. Zum Ausklang des Promenadenfestes werden sie in zwei Wochen erneut zu hören sein. Und wer bis dahin Blasmusik vermisst hätte, kam beim gestrigen Frühschoppenkonzert mit der Stadtkapelle Bad Buchau auf seine Kosten. Kaum hatte diese ihre Instrumente beiseite gelegt, stimmten die „Gassenfestterrorischte“, eine eigens für das Gassenfest vor Jahren gegründete Frühschoppenrunde, Lieder zum Mitsingen an.

Uli Bäumlers besonderer Dank galt im Gespräch mit dem SÜDKURIER nicht nur allen Festbesuchern und den Mitgliedern der Stadtkapelle für ihr gezeigtes Engagement, sondern auch an den Bewohnern des Überlinger „Dorfes, „die hier dieses Fest seit Jahren mittragen und ein Wochenende die Stadtkapelle bei sich in ihren Gassen und Mauern dulden“.